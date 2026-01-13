Azərbaycan 3 ölkədən təbii bal tədarükünü bərpa edib
- 13 yanvar, 2026
- 14:52
2025-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycan 478 min ABŞ dolları dəyərində 85,3 ton təbii bal idxal edib.
"Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 26 %, kəmiyyət olaraq – 25 % azdır.
Hesabat dövründə Azərbaycan Türkiyədən 128,1 min ABŞ dolları dəyərində (bir il əvvəlki göstəricidən 49 % az) 22,55 ton (-41 %), Ukraynadan 100,8 min ABŞ dolları dəyərində 20,2 ton, Rusiyadan 79 min ABŞ dolları dəyərində (-74 %) 16 ton (-74 %), Belarusdan 54,5 min ABŞ dolları dəyərində 8,7 ton (1 il əvvəl tədarük olmayıb), Gürcüstandan 44 min ABŞ dolları dəyərində (+13 %) 8,8 ton (+17 %) məhsul alıb.
Azərbaycan 5 il 9 aylıq fasilənin ardından Böyük Britaniyadan (0,1 min ABŞ dolları dəyərində 0,02 ton), 5 il 6 ayın tamamında Macarıstandan (0,1 min ABŞ dolları dəyərində 0,01 ton) və 2 il 3 aydan sonra Meksikadan (0,5 min ABŞ dolları dəyərində 0,07 ton) tədarükü bərpa edib.
2024-cü ildə Azərbaycana 11 ölkədən idxal edilmiş 139 ton təbii balın 49 %-i Rusiyanın, 33 %-i Türkiyənin, 12 %-i Gürcüstanın payına düşüb.