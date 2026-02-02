Anar Quliyev: "Şəhərsalma və memarlıq sahəsində gənclər üçün geniş imkanlar yaradılır"
- 02 fevral, 2026
- 15:40
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi memarlıq, şəhərsalma sahəsində gənc mütəxəssislərin fəaliyyətini dəstəkləyir, onların ölkənin inkişafında fəal iştirakını təmin etmək məqsədilə geniş imkanlar yaradır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Komitənin sədri Anar Quliyevin Gənclər Günü ilə bağlı paylaşımında qeyd edilib.
Onun sözlərinə görə, ötən il Komitənin təqaüd proqramı çərçivəsində 11 tələbə təhsilini davam etdirib: "Eyni zamanda, şəhərsalma və memarlıq sahəsində bilik və bacarıqların artırılmasına yönəlmiş maarifləndirmə tədbirləri çərçivəsində 1 000-dən çox gəncin iştirakı ilə 15 seminar təşkil olunub. Biz gənc memarlar, mühəndislər və şəhərsalma mütəxəssislərinin rahat, təhlükəsiz və insanmərkəzli şəhərlərin yaradılmasında verdiyi töhfələri yüksək qiymətləndiririk.
A. Quliyev Azərbaycan gənclərini yaradıcı təşəbbüsləri və innovativ ideyaları ilə ölkənin gələcəyinin qurulmasında fəal iştiraka çağırıb.