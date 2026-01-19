İlham Əliyev 20 yanvar Hüzn günü WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev 20 yanvar Hüzn günü WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Alliance Logistics"in illik konteyner daşımaları rekord həddə çatdı

    Biznes
    • 19 yanvar, 2026
    • 11:49
    Alliance Logisticsin illik konteyner daşımaları rekord həddə çatdı

    2025-ci il "Alliance Logistics" üçün dayanıqlı artım və əsas beynəlxalq marşrutların möhkəmlənməsi ili oldu.

    Şirkət Orta Dəhliz çərçivəsində dəmir yolu və multimodal daşımaları inkişaf etdirərək Azərbaycanın Şərq–Qərb istiqamətində strateji tranzit mövqeyini daha da gücləndirdi.

    İlin yekunlarına görə, şirkətin ümumi konteyner daşımalarının həcmi 50 000 TEU (20 futluq ekvivalent) təşkil edib. Daşımaların 57 %-i tranzitin payına düşüb. Yük axınlarının formalaşmasında Orta Dəhliz və Bakı–Tbilisi–Qars (BTQ) xətti əsas rol oynayıb. Çin istiqaməti üzrə daşımalar xüsusi dinamika nümayiş etdirib, bu marşrut üzrə həcm ümumi daşımaların 30 %-ni formalaşdırıb.

    Şirkətin rəhbəri Natiq Cəfərov vurğulayıb ki, "Əldə olunan nəticələr infrastruktur tərəfdaşı "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) və "Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanı" MMC, eləcə də "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC ilə effektiv əməkdaşlıq, komandaların koordinasiyalı fəaliyyəti nəticəsində mümkün olub. Bu əməkdaşlıqların beynəlxalq müştərilərimizin etimadının qazanılmasında büyük payı olub. Xüsusən də, ADY-nin müasir infrastrukturu Orta Dəhliz üzrə daşımaların fasiləsizliyini təmin edərək Azərbaycanın regional logistika mərkəzi kimi mövqeyini gücləndirib".

    Yaxın perspektivdə şirkətin əsas prioritetləri multimodal daşımaların genişləndirilməsi, tranzit vaxtının azaldılması və Mərkəzi Asiyanı Avropa ilə birləşdirən dəhlizlərin inkişafı olaraq qalır. Dövlət və özəl sektor arasında səmərəli sinerji bu məqsədlərə nail olunmasında həlledici rol oynayacaq.

    Alliance Logistics "Azərbaycan Dəmir Yolları" Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanı

    Son xəbərlər

    11:53

    "Liverpul" rəhbərliyi Arne Slotu yaxın vaxtlarda istefaya göndərməyi planlaşdırmır

    Futbol
    11:52

    Buzovnada pilləkəndən yıxılan fəhlə 11 gün sonra ölüb

    Hadisə
    11:51
    Foto

    Azərbaycanda akkreditə olunmuş diplomatlar Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

    Xarici siyasət
    11:50

    Hövsanda 66 yaşlı kişi dəm qazından zəhərlənərək ölüb

    Hadisə
    11:49
    Foto

    "Alliance Logistics"in illik konteyner daşımaları rekord həddə çatdı

    Biznes
    11:46

    Bu il valideyn himayəsindən məhrum 240 uşağın ailə himayəsinə qaytarılması nəzərdə tutulub

    Sosial müdafiə
    11:39

    Ötən il Ukraynadan Azərbaycana 132 uşaq gətirilib

    Sosial müdafiə
    11:35

    "Yelo Bank" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    11:35

    Keçən il Azərbaycanda 3 uşaq əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə övladlığa verilib

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti