İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    AIIF 2026-da qeyri-maddi investisiyaların iqtisadi artımda rolu müzakirə olunub

    Biznes
    • 26 sentyabr, 2026
    • 12:19
    AIIF 2026-da qeyri-maddi investisiyaların iqtisadi artımda rolu müzakirə olunub

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin himayəsi altında keçirilən İkinci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (2nd Azerbaijan International Investment Forum – AIIF 2026) çərçivəsində "Qeyri-maddi investisiyalar: gələcəyin kapitalı və iqtisadi artımın yeni hərəkətverici qüvvəsi" mövzusunda panel müzakirə təşkil olunub.

    "Report" İqtisadiyyat Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, Böyük Britaniyanın "TP Engineering Services LLP" şirkəti ilə əməkdaşlıq çərçivəsində keçirilən tədbirdə qeyri-maddi aktivlərin məhsuldarlığın, rəqabət qabiliyyətinin və uzunmüddətli iqtisadi artımın yeni mənbəyi kimi rolu nəzərdən keçirilib.

    Müzakirələrdə əqli mülkiyyətə, proqram təminatına, məlumatlara, tədqiqat və inkişafa, brendlərə və təşkilati imkanlara investisiyaların əhəmiyyəti diqqətə çatdırılıb. Həmçinin qeyri-maddi aktivlərin qiymətləndirilməsi, uçotu və maliyyələşdirilməsi, bu sahədə maliyyə institutları və investorların rolu, eləcə də bilik əsaslı investisiyaları təşviq edən hüquqi və institusional çərçivələrin formalaşdırılması məsələləri müzakirə olunub.

    Paneldə innovasiya, nou-hau və intellektual kapitalın biznes dəyərinə, ixrac imkanlarına və yeni investisiyalara çevrilməsi istiqamətində fikir mübadiləsi aparılıb.

    Müzakirəyə "AnewZ"-in təmsilçisi Teodor Geonov moderatorluq edib. Paneldə SOCAR-ın vitse-prezidentinin müavini Hikmət Abdullayev, AZPROMO-nun icraçı direktoru Yusif Abdullayev, Avstriyanın POERNER şirkətinin Şərqi Avropa və MDB ölkələri üzrə satış direktoru Albert Traxler, "TP Engineering and Consultancy" şirkətinin təsisçisi və baş icraçı direktoru Rüstəm İsmayılov, "Caspian Business Hub"-ın layihələrin inkişafı üzrə rəhbəri Nərmin Cəfərova və beynəlxalq peşəkar xidmətlər şirkəti "KPMG Azərbaycan"ın idarəedici tərəfdaşı Vitali Yakovlev iştirak ediblər.

    II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF 2026) KPMG Azərbaycan TP Engineering Services LLP
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    На инвестфоруме в Баку обсудили вложения в интеллектуальный капитал
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    AIIF 2026 panel discusses intangible investments as new driver of growth
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