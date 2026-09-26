На инвестфоруме в Баку обсудили вложения в интеллектуальный капитал

На инвестиционном форуме в Баку обсудили, как превращать инновации и интеллектуальный капитал в стоимость бизнеса, экспортные возможности и новые инвестиции.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики Азербайджана, дискуссия "Нематериальные инвестиции: капитал будущего и новый двигатель экономического роста" прошла в рамках II Азербайджанского международного инвестиционного форума. Мероприятие организовали в сотрудничестве с британской компанией TP Engineering Services LLP.

Участники рассмотрели роль нематериальных активов как источника повышения производительности, конкурентоспособности и долгосрочного экономического роста. Речь шла об инвестициях в интеллектуальную собственность, программное обеспечение, данные, исследования и разработки, бренды и организационные возможности.

Отдельное внимание уделили оценке, учету и финансированию нематериальных активов, роли банков и инвесторов, а также созданию правовых и институциональных условий для инвестиций в знания. Участники обменялись мнениями о том, как инновации, ноу-хау и интеллектуальный капитал могут приносить бизнесу доход, расширять экспортные возможности и привлекать новые инвестиции.

Модератором дискуссии выступил представитель AnewZ Теодор Геонов. В ней участвовали заместитель вице-президента SOCAR Хикмет Абдуллаев, исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев, директор по продажам австрийской POERNER в странах Восточной Европы и СНГ Альберт Тракслер, основатель и генеральный директор TP Engineering and Consultancy Рустам Исмаилов, руководитель направления развития проектов Caspian Business Hub Нармин Джафарова и управляющий партнер KPMG Azerbaijan Виталий Яковлев.