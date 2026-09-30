İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    "Prime Leasing" Cənub bölgəsində: Cəlilabadda yeni filial qapılarını açdı

    ASK
    • 30 sentyabr, 2026
    • 17:32
    Prime Leasing Cənub bölgəsində: Cəlilabadda yeni filial qapılarını açdı

    Aqrar texnika bazarında ölkənin öndə gələn şirkətlərindən olan "Prime Leasing" Cənub zonasında əhatə dairəsini genişləndirərək Cəlilabad regional filialının təntənəli açılışını reallaşdırdı.

    Mərasimə dövlət rəsmiləri, kənd təsərrüfatı mütəxəssisləri ilə yanaşı, bölgənin müxtəlif yerlərindən gələn fermer və sahibkarlar qatıldı. Tədbir boyu İtaliyanın məşhur "Landini" və dünyanın nəhəng aqrar brendlərindən olan "Zoomlion" traktorları , həmçinin müxtəlif brendlərin aqreqatları canlı nümayiş etdirildi. Şirkət rəsmiləri açılış iştirakçılarına kənd təsərrüfatı texnikalarına dövlət dəstəkli güzəştli subsidiyalar, rahat lizinq şərtləri, habelə təmir və rəsmi ehtiyat hissələri təminatı haqqında detallı məlumatlar çatdırdılar. Həmçinin şirkətin "İndi al Novruzdan sonra ödə", "Bütün Traktorlara PULSUZ Çatdırılma" və sərfəli avans kampaniyaları barədə məlumat verildi.

    Tədbirin qeyri-rəsmi hissəsində Cəlilabad filialının ilk müştərisinə smartfon və "İlk müştəri" sertifikatı təqdim edildi. Proqramın ən yaddaqalan məqamlarından biri qaliblərin mükafatlandırılması mərasimi olub. Tədbirə qeydiyyatdan keçmiş qonaqlar arasında keçirilən tirajda şanslı iştirakçılar mobil telefon və digər qiymətli hədiyyələrin sahibi olublar.

    Yeni filialın istifadəyə verilməsi Cəlilabad və bütünlükdə Cənub regionunda təsərrüfatların müasir avadanlıqla təchizatını asanlaşdırmaqla yanaşı, torpaq sahiblərinin iş keyfiyyətini və məhsuldarlığını əhəmiyyətli dərəcədə artıracaq, həmçinin region fermerləri kənd təsərrüfatı texnikalarını daha əlçatan şərtlərlə əldə edə biləcəklər.

    Prime Leasing Cənub bölgəsində: Cəlilabadda yeni filial qapılarını açdı
    Prime Leasing Cənub bölgəsində: Cəlilabadda yeni filial qapılarını açdı
    Prime Leasing Cənub bölgəsində: Cəlilabadda yeni filial qapılarını açdı
    Prime Leasing Cənub bölgəsində: Cəlilabadda yeni filial qapılarını açdı
    Prime Leasing Cənub bölgəsində: Cəlilabadda yeni filial qapılarını açdı
    Prime Leasing Cənub bölgəsində: Cəlilabadda yeni filial qapılarını açdı

    Prime Leasing
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    04:17

    "Bild": Almaniya Hamburq limanını NATO hərbi texnikasının daşınması üçün modernləşdirir

    Digər ölkələr
    03:36

    Malayziyada "Formula-1" üzrə təxirə salınmış Bəhreyn Qran-prisi başlayır

    Formula 1
    03:02

    Tramp: İranın nüvə silahı əldə etməsinə bir neçə həftə qalmışdı

    Digər ölkələr
    02:48

    Tramp Avropaya dizel yanacağı ilə bağlı müraciət edə bilər

    Digər ölkələr
    02:06

    Bessent Avropanı ehtiyatlardan neft tədarükünü sürətləndirməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    01:45

    Almaniyada İŞİD-çi saxlanılıb

    Digər ölkələr
    01:20

    Fransada kütləvi etirazlara görə yüzlərlə lisey onlayn təhsilə keçəcək

    Digər ölkələr
    00:56

    Putin: Azərbaycan Şimal-Cənub dəhlizinin reallaşdırılmasını dəstəkləyir

    Region
    00:45

    UEFA Millətlər Liqası: Almaniya Serbiyanı, Niderland Yunanıstanı sınağa çəkib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti