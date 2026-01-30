İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    Ötən il "Azərpambıq" ixracdan 39 milyon dollara yaxın gəlir əldə edib

    ASK
    • 30 yanvar, 2026
    • 17:38
    Ötən il Azərpambıq ixracdan 39 milyon dollara yaxın gəlir əldə edib

    2025-ci ildə "Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi" MMC 38,9 milyon ABŞ dolları dəyərində məhsul ixrac edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin "İxrac İcmalı"nın yanvar sayında bildirilir.

    Məlumata görə, bu, 2024-cü il ilə müqayisədə 17,2 milyon ABŞ dolları və ya 30,6 % azdır.

    Ötən il Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə ixracı əvvəlki illə müqayisədə 8,1 % artaraq 3,6 milyard ABŞ dolları təşkil edib.

    Xatırladaq ki, "Azərpambıq" 2018-ci ildə yaradılıb. Cəmiyyət pambıq istehsalı, tədarükü, emalı və emaldan alınan məhsulların (pambıq mahlıcı, texniki çiyid, pambıq yağı, köməkçi məhsullar, çiyid cecəsi və s.) satışı ilə məşğul olur. Cəmiyyətin tərkibində 6 pambıq emalı zavodu (Şirvan, Saatlı, Ağcabədi, Beyləqan, Bərdə, Biləsuvar), 7 pambıq istehsalı və tədarükü məntəqəsi (Sabirabad, İmişli, Salyan, Ağdam, Tərtər, Goranboy və Ucar), Biləsuvar rayonunda yerləşən Təcrübə-Sınaq Təsərrüfatı fəaliyyət göstərir. Şirvan Pambıq Emalı Zavodunda texniki çiyiddən yağ emal edən sex mövcuddur.

    “Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi” MMC “Azərpambıq İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

    Son xəbərlər

    20:15

    ABŞ İranın daxili işlər nazirinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    20:01

    Ermənistanda II Qareginin qardaşının həbs müddəti uzadılıb

    Region
    19:45

    Süleyman Mikayılov Qaradağın icra başçısı vəzifəsindən azad edilib

    Daxili siyasət
    19:35

    Quterriş BMT-nin qaçılmaz maliyyə çöküşü təhlükəsi ilə üzləşdiyini bildirib

    Digər
    19:27

    Azərbaycan Yüksək Liqası: "Abşeron" UNEC üzərində qələbə qazanıb

    Komanda
    19:26
    Foto

    Yaponiya azərbaycanlı pedaqoqu ali dövlət mükafatı ilə təltif edib

    Xarici siyasət
    19:20

    Belçika səfiri: Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında nəqliyyat tərəfdaşlığı bütün regiona fayda verir

    İnfrastruktur
    19:06

    Tahir Gözəl: "Liverpul"la oyunu faciə kimi yox, yolumuzun üzərində dəyərli bir təcrübə kimi qəbul edirik"

    Futbol
    19:01

    Azərbaycan və Ukrayna WUF13-ə hazırlığı müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti