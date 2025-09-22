İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Muğanın pambıq sahələrində defolvasiya işlərinə başlanılıb

    ASK
    • 22 sentyabr, 2025
    • 18:25
    Muğanın pambıq sahələrində defolvasiya işlərinə başlanılıb

    Muğan bölgəsinin pambıq sahələrində defolvasiya işlərinə start verilib.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hava şəraiti ilə bağlı olaraq işlər bu il bir qədər gec başlayıb.

    Defolvasiya işləri pambıq kollarının yarpaqlarının tökülməsi məqsədi ilə aparılır. Bundan sonra isə tarlalarda məhsul yığımına başlanılacaq.

    Qeyd edək ki, bu il Biləsuvar rayonunda 9 865 hektar sahədə, İmişli rayonunda isə 7 898,9 hektar sahədə pambıq əkilib. Tarlalarda məhsul əsasən maşınlarla yığılacaq.

    defolvasiya Muğan bölgəsi Pambıq

    Son xəbərlər

    18:49

    HƏMAS Trampa Qəzzada 60 günlük atəşkəsin təminatçısı olmağı təklif edib

    Digər ölkələr
    18:43

    Komitə sədri: "Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 12 şəhərin baş planı hazırlanıb"

    İnfrastruktur
    18:41
    Foto

    Üzeyir Hacıbəylinin 140 illik yubileyi ADA Universitetinin Qazax Mərkəzində qeyd olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    18:38

    Anar Quliyev: "Azərbaycanda 10 şəhərin baş planı təsdiq mərhələsindədir"

    İnfrastruktur
    18:35

    Azərbaycan və Britaniyanın NATO-dakı nümayəndələri 8 avqust görüşünün nəticələrini müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    18:32
    Foto

    Velosiped üzrə Federasiya Kuboku yarışının 2-ci mərhələsi keçirilib

    Fərdi
    18:30

    Nazir: "Bu günə qədər BTC ilə 540 milyon ton Azərbaycan nefti ixrac edilib"

    Energetika
    18:29

    Ərdoğan dünya dövlətlərini Fələstini tanımağa çağırıb

    Region
    18:25

    Muğanın pambıq sahələrində defolvasiya işlərinə başlanılıb

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti