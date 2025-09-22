Muğanın pambıq sahələrində defolvasiya işlərinə başlanılıb
ASK
- 22 sentyabr, 2025
- 18:25
Muğan bölgəsinin pambıq sahələrində defolvasiya işlərinə start verilib.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hava şəraiti ilə bağlı olaraq işlər bu il bir qədər gec başlayıb.
Defolvasiya işləri pambıq kollarının yarpaqlarının tökülməsi məqsədi ilə aparılır. Bundan sonra isə tarlalarda məhsul yığımına başlanılacaq.
Qeyd edək ki, bu il Biləsuvar rayonunda 9 865 hektar sahədə, İmişli rayonunda isə 7 898,9 hektar sahədə pambıq əkilib. Tarlalarda məhsul əsasən maşınlarla yığılacaq.
Son xəbərlər
18:49
HƏMAS Trampa Qəzzada 60 günlük atəşkəsin təminatçısı olmağı təklif edibDigər ölkələr
18:43
Komitə sədri: "Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 12 şəhərin baş planı hazırlanıb"İnfrastruktur
18:41
Foto
Üzeyir Hacıbəylinin 140 illik yubileyi ADA Universitetinin Qazax Mərkəzində qeyd olunubMədəniyyət siyasəti
18:38
Anar Quliyev: "Azərbaycanda 10 şəhərin baş planı təsdiq mərhələsindədir"İnfrastruktur
18:35
Azərbaycan və Britaniyanın NATO-dakı nümayəndələri 8 avqust görüşünün nəticələrini müzakirə ediblərXarici siyasət
18:32
Foto
Velosiped üzrə Federasiya Kuboku yarışının 2-ci mərhələsi keçirilibFərdi
18:30
Nazir: "Bu günə qədər BTC ilə 540 milyon ton Azərbaycan nefti ixrac edilib"Energetika
18:29
Ərdoğan dünya dövlətlərini Fələstini tanımağa çağırıbRegion
18:25