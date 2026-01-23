İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Məcnun Məmmədov Oğuzda vətəndaşları qəbul edib

    ASK
    • 23 yanvar, 2026
    • 17:34
    Məcnun Məmmədov Oğuzda vətəndaşları qəbul edib

    Bu gün kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov Oğuz rayonunda vətəndaşları qəbul edib.

    "Report" Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, nazir Oğuz, Şəki, Qax, Zaqatala, Balakən və Qəbələ rayonlarından olan vətəndaşların ərizə və şikayətlərinə baxıb.

    Nazirliyin idarə və tabeli qurumlarının rəhbərlərinin iştirakı ilə keçirilən qəbulda vətəndaşların müraciətləri əsasən işlə təmin olunma, subsidiyaların verilməsi, güzəştli şərtlərlə kredit ayrılması, texnika və avadanlıqların lizinqi, ərzaqlıq buğda istehsalına dair proqrama qoşulma, pivot suvarma sistemlərinin elektrik enerjisi ilə təminatı və digər məsələlərlə bağlı olub.

    M. Məmmədov qaldırılan məsələlərin hərtərəfli öyrənilməsi və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq qısa müddətdə həll edilməsi üçün müvafiq tapşırıqlar verib. Vətəndaşların müraciətlərinin bir qismi yerindəcə həllini tapıb, qaldırılan bəzi məsələlər isə araşdırılması üçün nəzarətə götürülüb. Nazirliyin fəaliyyət dairəsinə aid olmayan müraciətlər müvafiq qurumlara çatdırılması üçün qeydiyyata alınıb.

    Məcnun Məmmədov Oğuz Vətəndaş qəbulu

    Son xəbərlər

    18:19

    Ukrayna Rusiyanın Penza vilayətindəki neft bazasını vurub

    Digər ölkələr
    18:04
    Video

    "Euronews" Azərbaycanda dövlət-özəl tərəfdaşlığının inkişafı ilə bağlı video yayımlayıb

    Biznes
    17:46

    Tehranda məktəblər distant təhsilə keçir

    Region
    17:45

    "Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Stadionun vəziyyəti yaxşı oynamağa imkan vermədi"

    Futbol
    17:43

    Abbas Əraqçi: İrandakı iğtişaşlar zamanı 3 mindən çox insan ölüb

    Region
    17:42

    Gürcüstan Azərbaycana banan ixracından gəlirini 7 dəfəyə yaxın artırıb

    Biznes
    17:41

    İsrafil Məmmədov: "İnvestorlar bir neçə mümkün inkişaf ssenarisinə hazırlaşmalıdır"

    Maliyyə
    17:34

    Vüqar Oruc: "Dövlət müəssisələrinin monitorinqi instutisional islahatların məntiqi nəticəsidir"

    Maliyyə
    17:34
    Foto

    Məcnun Məmmədov Oğuzda vətəndaşları qəbul edib

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti