İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri

    "Bank Respublika" inkişafını davam etdirir: Göyçayda 40-cı filialını istifadəyə verdi

    ASK
    • 18 noyabr, 2025
    • 10:04
    Bank Respublika inkişafını davam etdirir: Göyçayda 40-cı filialını istifadəyə verdi

    Bank Respublika Göyçayda 40-cı filialını açdı

    Ölkənin aparıcı banklarından biri olan "Bank Respublika" ASC müştərilərin rahatlığını və xidmətə əlçatanlığını artırmaq məqsədilə Göyçay şəhərində ən müasir bankçılıq texnologiyaları ilə təchiz olunmuş yeni filialının təntənəli açılışını edib.

    Sayca Bankın 40-cı filialı olan "Göyçay" filialı, müasir bank standartlarına uyğun infrastruktur, rahat müştəri zonası və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə seçilir.

    Təntənəli açılışda iştirak edən bankın rəhbərliyi, yüksək standartlara cavab verən yeni filialın açılışını bildirən rəmzi qırmızı lenti kəsərək filialı müştərilərin istifadəsinə verib.

    "40-cı filialın Bank üçün sadəcə rəqəm deyil - müştərilərin etimadının, bankın regionlara göstərdiyi dəyərin və davamlı inkişaf strategiyasının nəticəsi olduğunu" qeyd edən Bankın rəhbərliyi, yeni filialda da biznesin bütün istiqamətləri üzrə iş adamlarına dəstək olunacağını, eləcə də əhaliyə müasir bank məhsullarının sərfəli şərtlərlə təqdim ediləcəyini bildirib.

    Bankın yeni filialı – Göyçay şəhəri, Mehdi Hüseynzadə küçəsi 2D ünvanında fəaliyyət göstərəcək.

    bank respublika Göyçay filial

    Son xəbərlər

    10:10

    Dünya çempionatı: Azərbaycanın şahmat millisi ilk görüşdə Perunu sınağa çəkəcək

    Komanda
    10:07

    Sumqayıtda 1000 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    10:06

    Con Herbst: ABŞ-nin Azərbaycan və Ermənistanla münasibətlərini yaxşılaşdırması regional əlaqələrə xidmət edir

    Xarici siyasət
    10:05

    Azərbaycanda dövlətə məxsus çörəkbişirmə müəssisəsi adını və təşkilati-hüquqi formasını dəyişir

    ASK
    10:04
    Foto

    "Bank Respublika" inkişafını davam etdirir: Göyçayda 40-cı filialını istifadəyə verdi

    ASK
    10:04

    Con Herbst: ABŞ Azərbaycanın iştirakı ilə "C5+1" formatının "C6+1"ə genişləndirilməsini dəstəkləyir

    Xarici siyasət
    10:03

    Azərbaycan millisi EEVZA çempionatında iştirak etmək üçün Latviyaya yollanıb

    Komanda
    10:02

    AZAL 20-dən çox beynəlxalq istiqamət üzrə reyslərin tezliyini artırır

    İnfrastruktur
    10:00
    Foto

    Aqrar Xidmətlər Agentliyi SAT-1 serotipinə qarşı tədbirlərə başlayıb

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti