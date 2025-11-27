İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası TDT
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası TDT

    Bakıda "Mövsüm yarmarkası" təşkil olunacaq

    ASK
    • 27 noyabr, 2025
    • 10:41
    Bakıda Mövsüm yarmarkası təşkil olunacaq

    Paytaxtda sabahdan etibarən Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyindəki "Aqrar Tədarük və Təchizat" ASC-nin təşkilatçılığı ilə həftəsonları "Mövsüm yarmarkası" keçiriləcək.

    "Report" nazirliyə istinadən xəbər verir ki, yarmarkanın təşkilində əsas məqsəd yerli fermerlərin məhsullarının bazara çıxışını dəstəkləmək, onları alternativ satış nöqtələri ilə təmin etmək, eyni zamanda şəhər sakinlərinin təbii, yerli və sağlam kənd məhsullarına əlçatanlığını artırmaqdır.

    Yarmarkada 30-a yaxın regiondan iştirak edəcək 55-ə yaxın fermer 120-ə qədər çeşiddə kənd təsərrüfatı və qida məhsullarının satışını həyata keçirəcək.

    Burada satışa çıxarılacaq məhsulların keyfiyyətinə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi nəzarət edəcək. Belə ki, məhsulların keyfiyyəti ilə bağlı hər hansı sualı yaranan vətəndaşlar yarmarkada fəaliyyət göstərən Səyyar Qida Laboratoriyasına yaxınlaşaraq məhsuldan analiz verə bilərlər.

    Yarmarka həftəsonu 9:00-dan 19:00-dək Nərimanov rayonu, Fətəli xan Xoyski küçəsi, 5 ("Gənclik" metro stansiyasının yanı) ünvanında təşkil olunacaq.

    Qeyd edək ki, "Mövsüm yarmarkası"nda fermerlər piştaxta, tərəzi və digər lazımi avadanlıqlarla ödənişsiz şəkildə təmin olunurlar.

    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi “Mövsüm Yarmarkası” “Aqrar Tədarük və Təchizat” ASC

    Son xəbərlər

    11:40

    Honq-Konqda yanğın qurbanlarının sayı 55 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    11:39

    Türkiyənin ticarət naziri Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    11:29

    Qvineya-Bisauda əhalinin sosial şəbəkələrə girişi məhdudlaşdırılıb

    Digər ölkələr
    11:28

    Açıqlamasına görə AFFA tərəfindən cəzalandırılan futbolçu: "Hər kəs məni qınaya bilər"

    Futbol
    11:19

    Şərurun üç kəndində qaz kəsilib

    Energetika
    11:11

    "Finex Kredit" BOKT nizamnamə kapitalını yenidən artırır

    Maliyyə
    11:09

    Azərbaycan və Sloveniya birbaşa hava əlaqəsinin açılmasını müzakirə edirlər

    Xarici siyasət
    11:08

    Malayziyada təxliyə olunanların sayı 34 min nəfəri ötüb

    Digər ölkələr
    11:04

    Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti