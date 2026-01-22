İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Azərbaycanda şəhərlərdə və kəndlərdə kommunal xidmətlərin qiymətlərinin fərqli olması təklif edilir

    ASK
    • 22 yanvar, 2026
    • 17:26
    Azərbaycanda şəhərlərdə və kəndlərdə kommunal xidmətlərin qiymətlərinin fərqli olması təklif edilir

    Azərbaycanda şəhərlərdə və kəndlərdə yaşayan şəxslərin kommunal xidmətlərə görə ödədiyi vəsaitin məbləğində fərq olmalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Aqrar siyasət komitəsinin bu gün keçirilən iclasında deputat Eldar İbrahimov bildirib.

    "Camaat kənddən şəhərə niyə gəlir? Çünki kənddə yaşayan adamla şəhərdə yaşayan adamın işığa, qaza, suya görə ödədiyi pul eynidir. Halbuki, kənddə az olmalıdır, çünki orada yaşayanlar şəhər sakinlərindən fərqli olaraq zavodda işləyib maaş almırlar", - deyə o qeyd edib.

    Milli Məclis Eldar İbrahimov kommunal xidmətlər

    Son xəbərlər

    17:52

    Azərbaycanda akvakultura təsərrüfatlarına aid torpağın kateqoriyasını dəyişdirmək tələb olunmayacaq

    ASK
    17:52
    Foto

    AQTA keçən il 32 su istehsalı müəssisəsində yoxlama keçirib, nöqsanlar aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    17:49

    "Milan" "Real"da çıxış edən sabiq futbolçusunu yenidən heyətinə qatmaq istəyir

    Futbol
    17:46

    Tramp Zelenski ilə danışıqlar barədə: Hər kəs müharibənin bitməsini istəyir

    Digər ölkələr
    17:42

    Almaniya Rusiya səfirliyinin əməkdaşını ölkədən çıxarır

    Digər ölkələr
    17:40
    Foto

    Bakıda NATO-nun Mobil Təlim Qrupunun kursu keçirilib

    Hadisə
    17:37

    Gürcüstanın Azərbaycandan siqaret tədarükünə çəkdiyi xərc 41 % artıb

    Biznes
    17:33

    Gəncədə üç avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    17:33
    Foto

    Bakıda "Cüdo məktəblərdə" layihəsinə start verilib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti