İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Gürcüstanın ali təhsil ocaqları ilə əməkdaşlığı gücləndirəcək

    ASK
    • 27 noyabr, 2025
    • 16:44
    Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Gürcüstanın ali təhsil ocaqları ilə əməkdaşlığı gücləndirəcək

    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti ilə Gürcüstanın ali təhsil ocaqları arasında daha çevik əməkdaşlıq münasibətlərinin qurulması məqsədilə qısa zamanda universitetlərin rəhbər heyətlərinin qarşılıqlı səfərlərinin həyata keçirilməsi barədə razılıq əldə olunub.

    "Report" bu barədə nazirliyə istinadən xəbər verir.

    Gürcüstanda rəsmi səfərdə olan nazir Məcnun Məmmədovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Gürcüstanın təhsil, elm və gənclər naziri Givi Mikanadze ilə görüşüb. Tərəflər iki ölkədə aqrar sahədə kadr hazırlığı aparan universitetlər arasında tələbə və akademik heyətin mübadiləsi proqramlarının həyata keçirilməsinin, gənc mütəxəssislərin ikili diplom, təlim və təcrübə proqramlarına cəlb edilməsi imkanları, elmi-tədqiqat institutları arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsinin vacibliyini, bu baxımdan Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Gürcüstanın analoji ali təhsil müəssisələri ilə təhsil sahəsində qarşılıqlı əməkdaşlığı dərinləşdirməsinin, birgə elmi-praktik konfransların təşkili, baytarlıq və digər istiqamətlər üzrə kadr hazırlığın təkmilləşdirmək məqsədilə tələbə və müəllim mübadiləsinin aparılmasının, Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımızın aqrar təhsilə cəlb olunması üçün stimullaşdırıcı proqramların hazırlanmasının vacibliyini vurğulayıblar.

    M.Məmmədov bu ölkənin parlamentinin aqrar komitəsinin sədri Gela Samxarauli ilə də görüşüb. Görüşdə iki ölkə arasında aqrar sahədə əməkdaşlığın daha da dərinləşdirilməsi üçün hüquqi-normativ bazanın təkmilləşdirilməsi, bu sahədə mövcud əməkdaşlığı tənzimləyən qanunların və beynəlxalq müqavilələrin daha effektiv işləməsini təmin etmək məsələləri müzakirə olunub.

    Tərəflər Azərbaycan və Gürcüstanın strateji tərəfdaş ölkələr olduğunu, ölkələrimiz arasında bütün sahələrdə olduğu kimi, kənd təsərrüfatı sahəsində də əməkdaşlığın daim inkişaf etdiyini vurğulayıblar. Qeyd olunub ki, Azərbaycanla Gürcüstan arasında kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlığa dair imzalanmış Anlaşma Memorandumu aqrar sektora dair qarşılıqlı münasibətlərin hüquqi çərçivəsini təmin edir, aqrar sahədə fəaliyyət istiqamətlərinin müəyyən edilməsi ilə bağlı yaradılacaq birgə İşçi Qrup bu əməkdaşlığı daha da irəli aparmağa imkan verəcək. Görüşdə kənd təsərrüfatı məhsullarının qarşılıqlı ticarət dövriyyəsinin artırılması, transsərhəd xəstəliklərə qarşı birgə mübarizənin təşkil edilməsi, bu sahədə müntəzəm məlumat mübadiləsinin aparılması, elmi tədqiqatlar və təhsil sahəsində əməkdaşlıq və digər məsələləri dəstəkləyəcək qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi mövzuları geniş müzakirə olunub.

    Məcnun Məmmədov Gürcüstan Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

    Son xəbərlər

    17:02

    AQTA: Son on ayda 42 nəfər qidadan zəhərlənib

    Sağlamlıq
    16:55

    Erməni nazir Aİ komissarı ilə regionda sabitliyin bərqərar olması prosesini müzakirə edib

    Region
    16:53

    Azərbaycanda qida sahəsində 33 yeni dövlət standartı qəbul olunacaq

    Biznes
    16:49

    Gəncədə minik avtomobili avtobusa çırpılıb, ölən və xəsarət alanlar var

    Hadisə
    16:49

    Qvineya-Bisaunun keçid dövrü prezidenti and içib

    Digər ölkələr
    16:45

    Şimali Kipr rəsmisi: TDT vasitəsilə ilə bütün dünya ilə danışa bilərik

    Xarici siyasət
    16:44
    Foto

    Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Gürcüstanın ali təhsil ocaqları ilə əməkdaşlığı gücləndirəcək

    ASK
    16:40

    Azərbaycanda icbari sığorta bazarı 7 %-ə yaxın böyüyüb

    Maliyyə
    16:40

    Kəlbəcərdəki hərbi hospital müvəqqəti olaraq mülki vətəndaşlara da xidmət göstərəcək

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti