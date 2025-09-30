İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Azərbaycan 8 ayda 125 milyon dollarlıq pambıq ixrac edib

    ASK
    • 30 sentyabr, 2025
    • 10:16
    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycan 124,7 milyon ABŞ dolları dəyərində pambıq ixrac edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin açıqladığı "İxrac İcmalı"nın avqust sayında bildirilir.

    Təkcə avqustda isə Azərbaycan 16,6 milyon ABŞ dolları dəyərində pambıq ixrac edib.

    8 ay ərzində Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə ixracı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 10,3 % artaraq 2,4 milyard ABŞ dolları təşkil edib.

    Pambıq

