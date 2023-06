XİN: "Azərbaycan-Belarus əməkdaşlığının daha da dərinləşməsini səbirsizliklə gözləyirik"

Azərbaycan-Belarus ikitərəfli əməkdaşlığın daha da dərinləşməsini səbirsizliklə gözləyirik.

“Report” xəbər verir ki, bu, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin tviter hesabında Belarusla ölkəmiz arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasının 30-cu ildönümü münasibətilə paylaşımında yer alıb.

“Bu gün Azərbaycan və Belarus arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasının 30-cu ildönümüdür.

Bu münasibətlə Belarus hökumətinə və xalqına səmimi arzularımızı çatdırır və Azərbaycan-Belarus ikitərəfli əməkdaşlığın daha da dərinləşməsini səbirsizliklə gözləyirik”, - Azərbaycanın xarici siyasət idarəsindən qeyd edilib.