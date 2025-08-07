Haqqımızda

Valeri Çeçelaşvili: Vaşinqtonda görüş yalnız Azərbaycan və Ermənistan üçün deyil, Gürcüstan üçün də mühüm əhəmiyyət daşıyır

Valeri Çeçelaşvili: Vaşinqtonda görüş yalnız Azərbaycan və Ermənistan üçün deyil, Gürcüstan üçün də mühüm əhəmiyyət daşıyır Valeri Çeçelaşvili: Vaşinqtonda görüş yalnız Azərbaycan və Ermənistan üçün deyil, Gürcüstan üçün də mühüm əhəmiyyət daşıyır
Xarici siyasət
7 avqust 2025 15:40
Valeri Çeçelaşvili: Vaşinqtonda görüş yalnız Azərbaycan və Ermənistan üçün deyil, Gürcüstan üçün də mühüm əhəmiyyət daşıyır
Valeri Çeçelaşvili

Vaşinqtonda Azərbaycan, Ermənistan, ABŞ liderləri arasında planlaşdırılan üçtərəfli görüş regionda ciddi rezonans doğurub.

Bunu “Report”un yerli bürosuna Gürcüstan Strateji Təhlil Mərkəzinin rəhbəri, tanınmış politoloq Valeri Çeçelaşvili deyib.

O bəyan edib ki, region tarixi hadisənin astanasındadır və hazırda Cənubi Qafqaz regionu tarixində dönüş nöqtəsi yaşanır:

“Çox böyük gözləntilər var. Məncə, biz tarixi bir hadisənin astanasındayıq. Prezident İlham Əliyev, Baş nazir Nikol Paşinyan və Prezident Donald Tramp birlikdə Cənubi Qafqazı Rusiya təsirindən çıxarmağa çalışırlar. Artıq bu təsirin azaldığını və regionun sabitliyə doğru irəlilədiyini müşahidə edirik,” – deyə o bildirib.

Valeri Çeçelaşvili qeyd edib ki, bu görüş yalnız Azərbaycan və Ermənistan üçün deyil, Gürcüstan üçün də mühüm əhəmiyyət daşıyır:

“Düşünürəm ki, hazırda Cənubi Qafqazı münaqişələr və ziddiyyətlər məkanı olmaqdan çıxarıb sabitlik və inteqrasiya bölgəsinə çevirmək üçün real imkanlar var. Bu, hər üç ölkə üçün müsbət bir şansdır.”

Ekspert həmçinin ABŞ-nin regiona marağının artdığını vurğulayıb və bunu strateji fürsət kimi dəyərləndirib:

“Bir zamanlar tərəddüd edirdik: görəsən, Cənubi Qafqaz ABŞ-ın xarici siyasət maraqları palitrasında yer alırmı? İndi isə əminliklə deyə bilərik ki, bəli, alır. ABŞ bu istiqamətə ciddi resurs ayırır”.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Valeri Chechelashvili: Meeting in Washington significant for both Azerbaijan, Armenia, as well as for Georgia
Rus versiyası Валерий Чечелашвили: Встреча в Вашингтоне значима как для Азербайджана и Армении, так и для Грузии

Eksklüziv xəbərlər

Sumqayıtda yaşıl hidrogen istehsalı planlaşdırılır
Sumqayıtda "yaşıl hidrogen" istehsalı planlaşdırılır
7 avqust 2025 14:18
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"
6 avqust 2025 19:45
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər"
6 avqust 2025 18:34
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır"
6 avqust 2025 18:06
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
6 avqust 2025 17:29
Rumıniyalı nazir: Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır – MÜSAHİBƏ
Rumıniyalı nazir: "Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır" – MÜSAHİBƏ
6 avqust 2025 15:19
Naftogazın rəhbəri Azərbaycanla qaz sazişi haqqında: Bu, münasibətlərdə yeni səhifədir - EKSKLÜZİV
"Naftogaz"ın rəhbəri Azərbaycanla qaz sazişi haqqında: Bu, münasibətlərdə yeni səhifədir - EKSKLÜZİV
5 avqust 2025 15:17
SOCAR: Bu gündən “Ai-95” yanacağının satışı tam bərpa olunur - EKSKLÜZİV
SOCAR: Bu gündən “Ai-95” yanacağının satışı tam bərpa olunur - EKSKLÜZİV
5 avqust 2025 12:48
Əli Dadaşzadə: “Süni intellekt texnologiyaları bankların maliyyə proqnozlaşdırmasında əvəzolunmaz alətə çevrilib” - MÜSAHİBƏ
Əli Dadaşzadə: “Süni intellekt texnologiyaları bankların maliyyə proqnozlaşdırmasında əvəzolunmaz alətə çevrilib” - MÜSAHİBƏ
4 avqust 2025 15:30
SOCAR-ın vitse-prezidenti Azərbaycan qazının Suriyaya tədarükünü yüksək qiymətləndirib
SOCAR-ın vitse-prezidenti Azərbaycan qazının Suriyaya tədarükünü yüksək qiymətləndirib
2 avqust 2025 13:06

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi