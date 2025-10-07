İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Ukraynalı deputat: Müharibə dayandırılmasa, süni intellekt insana güc gələcək

    Xarici siyasət
    • 07 oktyabr, 2025
    • 12:01
    Ukraynalı deputat: Müharibə dayandırılmasa, süni intellekt insana güc gələcək

    Müharibələr dayandırılmasa, süni intellekt insana güc gələcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ukrayna parlamentinin deputatı İvan Krilenko Milli Məclisdə Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyasının Sosial və Humanitar Siyasət Komitəsinin 65-ci iclasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, süni intellekt bu minilliyin bəlkə də ən vacib nailiyyətidir:

    "Hazırda düşünülür ki, süni intellekt insanlığa qarşı silahdır. Bu gün Avropanın mərkəzində - Ukraynada müharibə üç ildir davam edir. Biz sadəlövh olmamalıyıq. Suveren Ukrayna ərazisinə yüzlərlə tank, qırıcı təyyarələr daxil olub. Döyüş meydanlarında dronlar var. Dronu idarə edən pilotlara isə süni intellekt kömək edir. Obyektlərin bir çoxu məhz dron vasitəsilə vurulur. Bütün bunlar süni intellektin bir növüdür".

    Deputatın fikrincə, müharibələr dayandırılmasa, süni intellekt insana güc gələcək:

    "Müharibələrin əvəzində diqqəti başqa problemlərə, iqlim dəyişikliklərinə, pandemiyalara yönəldə bilərik".

    süni intellekt Ukrayna müharibə Milli Məclis Dron

    Son xəbərlər

    12:14

    Azərbaycan Avrasiya Kredit Məlumat Təchizatçıları Assosiasiyasına sədrlik edəcək

    Maliyyə
    12:11

    Çexiya - Azərbaycan oyununun hakimləri açıqlanıb

    Futbol
    12:11

    İranda Sepah qərargahına hücum olub, ölənlər və yaralananlar var

    Region
    12:10

    Azərbaycan və Tunis antidopinq sahəsində birgə əməkdaşlıq imkanlarını araşdırır

    Fərdi
    12:08

    Oktyabrın 10-da Düşənbədə MDB ölkələri liderlərinin sammiti keçiriləcək

    Digər ölkələr
    12:07

    Azərbaycan Dövlət borcunun idarə edilməsinə dair yeni strategiya hazırlayır

    Maliyyə
    12:06

    Bankçılıqda yeni dövr: bütün hesab məlumatları eyni tətbiqdə!

    Maliyyə
    12:04

    Sabah bəzi yerlərdə çiskin olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:02

    Azərbaycan Ümumdünya Telekommunikasiyanın İnkişafı Konfransına ev sahibliyi edəcək

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti