Ukrayna səfiri: Cənubi Qafqazda yeni güc balansı formalaşır

Vaşinqtonda Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesi çərçivəsində əldə edilən razılaşmalar və tərəflərin sülh sazişinin mətnini paraflaması Cənubi Qafqazda yeni geosiyasi reallığın formalaşdığını nümayiş etdirir.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Yuri Qusev öz müəllif yazısında yazıb.
"ATƏT-in Minsk prosesinin başa çatması, TRIPP irimiqyaslı infrastruktur layihəsinin ("Tramp Marşrutu") başlanması, nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafı, ABŞ ilə müdafiə sahəsində əməkdaşlığa qoyulan məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması - bütün bunlar Xəzər-Qara dəniz regionunun yeni geosiyasi reallığını formalaşdırır, eləcə də Azərbaycanı və Ermənistanı sülhün təkcə bir arzu deyil, həm də səbr və zəhmət tələb edən gündəlik işin və inanılmaz səylərin nəticəsi ola biləcəyininin nümunəsinə çevirir", - o yazıb.
Onun fikrincə, sülh müqaviləsinin paraflanması regionda yeni güc balansı haqqında aydın siqnaldır. Səfir qeyd edib ki, bu dəyişikliklər Moskvanın Cənubi Qafqazdakı təsirinin zəifləməsinə gətirib çıxarır.
Y.Qusev hesab edir ki, Cənubi Qafqaz bu gün öz tarixində yeni səhifə açır. "Dostlarımızı və tərəfdaşlarımızı bu qələbə münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirik", - səfir vurğulayıb və beynəlxalq hüquqa əsaslanan sülhün tezliklə Ukraynada da bərqərar olacağına ümidvar olduğunu deyib.