Azərbaycanın rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Yuri Qusev ilə görüşüb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə səfir "X" hesabında yazıb.

"Biz nəqliyyat və rəqəmsallaşma sahəsində ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə etdik, əməkdaşlıq və növbəti addımları razılaşdırdıq",-diplomat qeyd edib.