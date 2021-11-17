Haqqımızda
Report Georgia
Audio xəbərlər

Türkiyənin Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanı təbrik edib

Türkiyənin Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanı təbrik edib Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi 17 noyabr Milli Dirçəliş Günü ilə bağlı Azərbaycanı təbrik edir.
Xarici siyasət
184
17 Noyabr , 2021 15:53
Türkiyənin Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanı təbrik edib

Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi 17 noyabr - Milli Dirçəliş Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib.

“Report” xəbər verir ki, nazirlik bununla bağlı rəsmi tviter səhifəsində paylaşım edib.

Paylaşımda deyilir:

“33 il əvvəl milli dirçəliş üçün mübarizə aparan və bu gün də o inancla işğal edilmiş torpaqlarını azad edən Can Azərbaycanın Milli Dirçəliş Günü mübarək olsun. Türkiyə və Azərbaycan bundan sonra da “Bir millət, iki dövlət” deyimi ilə birlikdə olmağa davam edəcək!”

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Turkish Defense Ministry congratulates Azerbaijan

Eksklüziv xəbərlər

Rusiya şirkətləri Qarabağda teleyayım infrastrukturunun qurulmasına cəlb olunur
Rusiya şirkətləri Qarabağda teleyayım infrastrukturunun qurulmasına cəlb olunur
17 Noyabr , 2021 15:03
Stiven Vesthed: “Zəfər” yatağında 2023-cü ildə istehsalın başlanması planlaşdırılır
Stiven Vesthed: “Zəfər” yatağında 2023-cü ildə istehsalın başlanması planlaşdırılır"
17 Noyabr , 2021 14:07
Səhiyyə Nazirliyinin müəssisəsinə yeni direktor təyin olunub
Səhiyyə Nazirliyinin müəssisəsinə yeni direktor təyin olunub
17 Noyabr , 2021 10:44
Qubernator: “Azərbaycandan gələn iş adamları Ukraynadan Avropaya rahat çıxış əldə edəcəklər”
Qubernator: “Azərbaycandan gələn iş adamları Ukraynadan Avropaya rahat çıxış əldə edəcəklər”
17 Noyabr , 2021 09:19
Ağdam Sənaye Parkının rezidentlərinin sayı və investisiya dəyəri açıqlanıb
Ağdam Sənaye Parkının rezidentlərinin sayı və investisiya dəyəri açıqlanıb
16 Noyabr , 2021 16:46
Ağıllı kənddə yaradılan iş yerlərinin istiqamətləri açıqlanıb
"Ağıllı kənd"də yaradılan iş yerlərinin istiqamətləri açıqlanıb
16 Noyabr , 2021 15:06
Azərbaycanın Çexiyadakı investisiya hədəfini təşkil edən sahələr açıqlanıb
Azərbaycanın Çexiyadakı investisiya hədəfini təşkil edən sahələr açıqlanıb
16 Noyabr , 2021 14:47
General Hikmət Həsənovun minaya düşməsi ilə bağlı cinayət işi açılıb
General Hikmət Həsənovun minaya düşməsi ilə bağlı cinayət işi açılıb
16 Noyabr , 2021 11:12
Metyu Brayza: “İstanbul zirvə görüşünün nəticələri regionda böyük dəyişikliklərə səbəb olacaq”
Metyu Brayza: “İstanbul zirvə görüşünün nəticələri regionda böyük dəyişikliklərə səbəb olacaq”
15 Noyabr , 2021 11:35
Çexiya Azərbaycanla energetika sahəsində əməkdaşlıq istiqamətlərini açıqlayıb
Çexiya Azərbaycanla energetika sahəsində əməkdaşlıq istiqamətlərini açıqlayıb
13 Noyabr , 2021 10:11

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi