Türkiyənin Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanı təbrik edib

Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi 17 noyabr - Milli Dirçəliş Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib.
“Report” xəbər verir ki, nazirlik bununla bağlı rəsmi tviter səhifəsində paylaşım edib.
Paylaşımda deyilir:
“33 il əvvəl milli dirçəliş üçün mübarizə aparan və bu gün də o inancla işğal edilmiş torpaqlarını azad edən Can Azərbaycanın Milli Dirçəliş Günü mübarək olsun. Türkiyə və Azərbaycan bundan sonra da “Bir millət, iki dövlət” deyimi ilə birlikdə olmağa davam edəcək!”
33 yıl önce millî diriliş için haykıran ve bugün de o inançla işgal edilmiş topraklarını kurtaran Can Azerbaycan’ın “Millî Diriliş Günü” kutlu olsun. Türkiye ve Azerbaycan bundan sonra da “Tek Millet İki Devlet” anlayışıyla bir ve beraber olmaya devam edecek! pic.twitter.com/nJnj31t31x