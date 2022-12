Türk Dövlətləri Təşkilatı Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı paylaşım edib

Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) ulu öndər Heydər Əliyevin anım günü ilə əlaqədar sosial şəbəkədə paylaşım edib.

“Report” xəbər verir ki, Təşkilatın tviterdəki səhifəsində qeyd olunub:

“Azərbaycanın ulu öndəri Heydər Əliyevi hörmət və ehtiramla anırıq”.