Teymur Musayev ÜST-nin Daimi Komitəsinə üzv seçilib
- 29 oktyabr, 2025
- 15:57
Danimarkanın paytaxtı Kopenhagen şəhərində Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) Avropa Regional Komitəsinin 75-ci sessiyası keçirilir.
"Report" xəbər verir ki, sessiyada ÜST-nin Avropa regionunda ali idarəetmə orqanı olan Regional Komitənin 53 üzv dövlətinin səhiyyə nazirləri, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri və digər rəsmilər iştirak edirlər.
Azərbaycanı tədbirdə səhiyyə naziri Teymur Musayevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə təmsil olunur.
Tədbirin açılışında Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Baş direktoru Tedros Adhanom Qebreyesus qlobal səhiyyənin cari problemlərini qeyd edərək, Təşkilat tərəfindən bu çatışmazlıqların aradan qaldırılması istiqamətində həyata keçirilən işlər haqqında məlumat verib.
ÜST-nin Avropa üzrə regional direktoru Hans Henri Klüge beynəlxalq qurumun ötən sessiyadan indiyədək gördüyü işlərə dair məlumat verib.
Ardınca ÜST-nin Avropa Regional Komitəsinin sessiyasının gündəliyi müzakirəyə təqdim edilib.
Sessiyanın gündəliyi ÜST-nin növbəti beşillik "Avropa İş Proqramı 2026–2030", idarəetmə orqanlarına seçkilər və strateji səhiyyə təşəbbüslərinin təsdiqi kimi mühüm məsələləri əhatə edir.
Daha sonra Regional Komitənin üzv dövlətlərinin səhiyyə nazirləri və digər rəsmilər çıxış ediblər.
Sessiyada çıxış edən Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri, səhiyyə naziri Teymur Musayev vurğulayıb ki, Səhiyyə Nazirliyi Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Avropa Regional Bürosunun gələcəyin sağlamlıq sistemini formalaşdırmaq məqsədilə təşəbbüslərini və üzv dövlətlərin milli səhiyyə sistemlərininin transformasiyasının dəstəklədiyini yüksək qiymətləndirir:
"Avropa İş Proqramında müəyyən edilmiş üç əsas prioritet Azərbaycanın milli səhiyyə sisteminin gələcək istiqamətləri ilə uyğundur".
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycanda son illər milli səhiyyə sisteminin gücləndirilməsi, insan kapitalının inkişafı və səhiyyənin rəqəmsallaşdırılması istiqamətində mühüm işlərin görüldüyü diqqətə çatdırılıb:
"Vətəndaşların sağlamlıq və sosial rifahının yüksəldilməsi Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasinin əsas prioritetlərindən biri kimi müəyyən edilib. Vətəndaşların uzunömürlülüyünün artmasını nəzərə alaraq, sağlamlıq prioritet məsələ olaraq qalmalıdır".
Müasir zamanda süni intellektin, iri həcmli məlumatların və rəqəmsal həllərin səhiyyə xidmətlərinin inkişafında mühüm rol oynadığını bildirən Teymur Musayev deyib:
"Bu texnologiyaların potensialını tam şəkildə istifadə etmək üçün süni intellektin qanunvericilik çərçivələrinə daxil edilməsi, onun məsuliyyətli və etik istifadəsi vacib məsələdir. Bununla belə, rəqəmsal alətlər insan əməyini əvəz etməməli, əksinə fəaliyyətlərdə tamamlayıcı rol oynamalıdır".
Tədbirdə Azərbaycanın səhiyyə naziri Teymur Musayev 2025-2028-ci illər üçün ÜST-nin Avropa üzrə Regional Komitəsinin Daimi Komitəsinə (SCRC) üzv seçilib.
Azərbaycan nümayəndəsinin Komitəyə üzv seçilməsi ölkəmizin beynəlxalq səhiyyə siyasətində rolunun daha da güclənməsinə və ÜST-nin Avropa regionunda qəbul edilən qərarların formalaşmasında iştirakının təmin olunmasına şərait yaradacaq.
Həmçinin, ÜST-nin Avropa Regional Komitəsinin 75-ci sessiyası çərçivəsində Azərbaycanın səhiyyə naziri bir sıra ikitərəfli görüşlər keçirib.
Oktyabrın 30-u yekunlaşacaq tədbir panel sessiyalarda müxtəlif mövzular ətrafında müzakirələrlə davam edəcək.