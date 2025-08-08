Slovakiya və Azərbaycan payızda siyasi məsləhətləşmələr keçirəcək

Haqqımızda

Xarici siyasət
8 avqust 2025 17:57
Payızda Azərbaycan və Slovakiya arasında siyasi məsləhətləşmələr keçiriləcək.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Slovakiyanın Aİ məsələləri üzrə dövlət katibi Marek Eştok bildirib.

"Sentyabrda Bakıda siyasi məsləhətləşmələrin keçirilməsini səbirsizliklə gözləyirik", - o qeyd edib.

Diplomat həmçinin Ermənistanla sülh prosesində və hazırda Vaşinqtonda aparılan danışıqlarda Azərbaycana dəstəyini ifadə edib.

"Bu, on illərlə davam edən müaqişədən sonra sülhə doğru mühüm addımdır. Slovakiya növbəti addımları dəstəkləməyə hazırdır", - dövlət katibi əlavə edib.

