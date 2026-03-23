Si Cinpin: Çin və Azərbaycan hərtərəfli strateji tərəfdaşlardır
Xarici siyasət
- 23 mart, 2026
- 13:10
Çin və Azərbaycan hərtərəfli strateji tərəfdaşlardır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpinin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə məktubunda deyilir.
S.Cinpin qeyd edib ki, son illərdə qarşılıqlı siyasi etimad möhkəmlənir, bütün sahələrdə əməkdaşlıq inkişaf edir:
"Çin ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin inkişafına böyük əhəmiyyət verirəm".
Son xəbərlər
13:51
Nyu-York hava limanında təyyarə qəzasında 40-dan çox adam xəsarət alıb - YENİLƏNİB-3Digər ölkələr
13:47
Şabranda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən iki nəfər həbs edilibHadisə
13:37
Omanda son sutka ərzində daşqınlar nəticəsində 5 nəfər həlak olubDigər ölkələr
13:25
İran bütün Fars körfəzini minalamaqla hədələyibDigər ölkələr
13:15
İRİA və "Plug and Play" startapların qlobal bazarlara çıxışını dəstəkləyən proqrama start verirİKT
13:13
Ukraynanın Buça şəhərində iki partlayış olub, polis hadisəni terror aktı kimi qiymətləndiribDigər ölkələr
13:12
Azərbaycan XİN Pakistanı milli bayram münasibətilə təbrik edibXarici siyasət
13:10
Si Cinpin: Çin və Azərbaycan hərtərəfli strateji tərəfdaşlardırXarici siyasət
13:06