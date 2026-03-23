Си Цзиньпин заявил о готовности углублять всестороннее сотрудничество с Азербайджаном

Китай и Азербайджан являются всесторонними стратегическими партнерами.

Как передает Report, об этом говорится в поздравительном послании председателя КНР Си Цзиньпина президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Он отметил, что в течение последних лет укрепляется политическое взаимодоверие, продвигается сотрудничество во всех областях:

"Я придаю большое значение развитию отношений между Китаем и Азербайджаном и готов вместе с вами прилагать усилия для дальнейшего повышения китайско-азербайджанских отношений всестороннего стратегического партнерства на новый уровень на благо народов двух стран".