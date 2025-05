Serbiya XİN Müstəqillik Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib

Serbiya Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Müstəqillik Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə xarici siyasət idarəsinin “X” sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.

"Serbiya Müstəqillik Günü münasibətilə Azərbaycan xalqına və hökumətinə ən səmimi arzularını çatdırır. Biz, həmçinin davamlı tərəqqi və möhkəm ikitərəfli əməkdaşlıq ümidi ilə Azərbaycan XİN-dəki həmkarlarımıza səmimi salamlarımızı çatdırırıq", - paylaşımda vurğulanıb.