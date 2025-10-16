İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Xarici siyasət
    • 16 oktyabr, 2025
    • 13:50
    Səfir: Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında münasibətlərin daha da inkişafı üçün əlverişli imkanlar var

    Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında münasibətlərin daha da inkişafı üçün əlverişli imkanlar var.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin yeni rəhbəri Mariyana Kuyundziç oktyabrın 16-da Prezident İlham Əliyevin qəbulunda olarkən söyləyib.

    Səfir Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında münasibətlərin daha da inkişafı üçün əlverişli imkanların olduğunu deyərək enerji, nəqliyyat sahələrində uğurlu əməkdaşlığa toxunub, Avropa İttifaqının regional nəqliyyat bağlantılarının yaradılması layihələrini yaxından dəstəklədiyini qeyd edib.

    Посол ЕС отметила наличие благоприятной основы для развития связей с Азербайджаном

