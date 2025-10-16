Посол ЕС отметила наличие благоприятной основы для развития связей с Азербайджаном

Европейский союз отмечает наличие благоприятной основы для дальнейшего развития отношений с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявила новоназначенный глава представительства Европейского союза в Азербайджане Марияна Куюнджич во время вручения верительных грамот президенту Ильхаму Алиеву.

Посол также подчеркнула успешное сотрудничество в сферах энергетики и транспорта. По ее словам, ЕС активно поддерживает проекты по созданию региональных транспортных связей.