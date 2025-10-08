İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Səfir Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesinə həsr olunan tədbirə qatılıb

    Xarici siyasət
    • 08 oktyabr, 2025
    • 09:55
    Səfir Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesinə həsr olunan tədbirə qatılıb

    Cənubi Koreyanın Azərbaycandakı səfiri Kan Kim Gu "Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh danışıqları və onların regional təhlükəsizliyə təsirləri" mövzusunda hibrid seminarda iştirak edib.

    "Report" səfirliyin məlumatına istinadən xəbər verir ki, tədbir Koreya səfirliyi və ADA Universiteti tərəfindən təşkil olunub.

    "Cənubi Qafqazın üç ölkəsindən (Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan) olan ekspertlər ilk dəfə Bakı və İrəvan arasında sülh prosesinin gedişatı barədə fikir mübadiləsi aparmaq üçün bir araya gəliblər", - səfirlikdən bildirilib.

    Diplomat Cənubi Koreya hökumətinin Koreya yarımadasında sülhün bərqərar edilməsi üçün göstərdiyi səyləri təqdim edib. Bununla yanaşı, Cənubi Qafqaz və Koreya yarımadasındakı sülh prosesləri arasında öyrənilə biləcək mühüm paralellər və təcrübələrin mövcud ola biləcəyini vurğulayıb.

    Cənubi Koreya Azərbaycan Səfir SÜLH
    Посол Южной Кореи принял участие в семинаре по мирному процессу на Южном Кавказе
    South Korean ambassador participates in seminar on peace process in South Caucasus

