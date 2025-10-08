Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Внешняя политика
    • 08 октября, 2025
    • 09:31
    Посол Южной Кореи принял участие в семинаре по мирному процессу на Южном Кавказе

    Посол Южной Кореи в Азербайджане Кан Ким Гу принял участие в гибридном семинаре "Мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией и их последствия для региональной безопасности".

    Как передает Report, со ссылкой на сообщение посольства, мероприятие было организованно Посольством Кореи и Университетом ADA.

    "Значимость этого семинара заключается в том, что эксперты из трех стран Южного Кавказа (Азербайджан, Армения, Грузия) впервые собрались вместе для обмена мнениями о ходе мирного процесса между Баку и Ереваном", - сообщает посольство.

    В своей приветственной речи дипломат представил усилия правительства Южной Кореи по установлению мира в регионе корейского полуострова и подчеркнул, что между мирным процессом на Южном Кавказе и Корейском полуострове могут существовать важные параллели и опыт, который можно изучить.

