İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026
    İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026

    Səfir: Azərbaycan Pakistan ilə media sahəsində əməkdaşlığın inkişafında maraqlıdır

    Xarici siyasət
    • 04 sentyabr, 2025
    • 13:28
    Səfir: Azərbaycan Pakistan ilə media sahəsində əməkdaşlığın inkişafında maraqlıdır

    Azərbaycan Pakistanla media sahəsində əməkdaşlığın inkişafında maraqlıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın Pakistandakı səfiri Xəzər Fərhadov İslamabadda Pakistanın "HUM Network" media korporasiyasının baş ofisinə səfəri zamanı bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu, ölkələr arasında mədəni əlaqələrin daha da möhkəmlənməsinə kömək edəcək.

    Diplomatı onun həyat yoldaşı Təranə Fərhadova və səfirliyin ikinci katibi Behbud Qadalı müşayiət ediblər.

    Nümayəndə heyəti "HUM Network"ün əməliyyat strukturu və onun media platformalarının fəaliyyəti ilə tanış olub.

    "Səfir Fərhadov ölkədə mütərəqqi kontentin təşviqində "HUM Network"ün rolunu yüksək qiymətləndirib və onun mediada qadınların hüquq və imkanlarının genişləndirilməsinə sadiqliyini xüsusilə qeyd edib. O, həmçinin Azərbaycan və Pakistan arasında media sahəsində əməkdaşlığın inkişafının vacibliyini və bunun mədəni və ikitərəfli əlaqələrin möhkəmlənməsinə kömək edəcəyini vurğulayıb", - "HUM Network" yazır.

    Pakistan Səfir media Azərbaycan
    Rus Versiası Rus Versiası
    Foto
    Хазар Фархадов: Азербайджан заинтересован в развитии медиа-сотрудничества с Пакистаном
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Foto
    Khazar Farhadov: Azerbaijan interested in developing media co-op with Pakistan

    Son xəbərlər

    13:34

    Kobaxidze: Aİ bürokratiyasına bir daha deyirik – gəlin, oturaq və danışaq

    Region
    13:32

    Avropa Şurası: Azərbaycan və Ermənistanın sülh sazişini imzalaması və ratifikasiya etməsi vacibdir

    Xarici siyasət
    13:28
    Foto

    Səfir: Azərbaycan Pakistan ilə media sahəsində əməkdaşlığın inkişafında maraqlıdır

    Xarici siyasət
    13:25

    Baş katib: NATO ilə əməkdaşlıq Avstraliya, Yaponiya, Cənubi Koreya və Yeni Zelandiyanı gücləndirib

    Digər ölkələr
    13:19
    Foto

    İzmirdə Azərbaycan-Türkiyə IV Enerji Forumu başlayıb

    Energetika
    13:00

    Xalq yazıçısı Yusif Səmədoğlunun 90 illiyi qeyd ediləcək - SƏRƏNCAM

    Mədəniyyət siyasəti
    12:59

    Erkin İbrahimov: "Kəpəz"in daxilində də komandaya qarşı hansısa addımlar olur"

    Futbol
    12:51

    İran AEBA ilə əməkdaşlığı müzakirə edir

    Digər ölkələr
    12:43

    Azərbaycan və BƏƏ enerji sahəsində tərəfdaşlıq imkanlarını müzakirə ediblər

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti