Хазар Фархадов: Азербайджан заинтересован в развитии медиа-сотрудничества с Пакистаном

Азербайджан заинтересован в развитии медиа-сотрудничества с Пакистаном, что в свою очередь поспособствует еще большему укреплению культурных связей между странами.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов в ходе визита в головной офис пакистанской медиа-корпорации HUM Network в Исламабаде.

Дипломата сопровождали его супруга Тарана Фархадова и второй секретарь посольства Бехбуд Гадалы.

Делегация ознакомилась с операционной структурой HUM Network и деятельностью ее медиа-платформ.

"Посол Фархадов высоко оценил роль HUM Network в продвижении прогрессивного контента в стране и особенно отметил ее приверженность расширению прав и возможностей женщин в медиа. Он также подчеркнул важность развития медиа-сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном, что поспособствует укреплению культурных и двусторонних связей", - пишет HUM Network.