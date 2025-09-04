Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 Зангезурский коридор
    Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 Зангезурский коридор

    Хазар Фархадов: Азербайджан заинтересован в развитии медиа-сотрудничества с Пакистаном

    Внешняя политика
    • 04 сентября, 2025
    • 13:21
    Хазар Фархадов: Азербайджан заинтересован в развитии медиа-сотрудничества с Пакистаном

    Азербайджан заинтересован в развитии медиа-сотрудничества с Пакистаном, что в свою очередь поспособствует еще большему укреплению культурных связей между странами.

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов в ходе визита в головной офис пакистанской медиа-корпорации HUM Network в Исламабаде.

    Дипломата сопровождали его супруга Тарана Фархадова и второй секретарь посольства Бехбуд Гадалы.

    Делегация ознакомилась с операционной структурой HUM Network и деятельностью ее медиа-платформ.

    "Посол Фархадов высоко оценил роль HUM Network в продвижении прогрессивного контента в стране и особенно отметил ее приверженность расширению прав и возможностей женщин в медиа. Он также подчеркнул важность развития медиа-сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном, что поспособствует укреплению культурных и двусторонних связей", - пишет HUM Network.

    Азербайджан Пакистан сотрудничество медиа HUM Network
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Фото
    Səfir: Azərbaycan Pakistan ilə media sahəsində əməkdaşlığın inkişafında maraqlıdır
    Английская версия Английская версия
    Фото
    Khazar Farhadov: Azerbaijan interested in developing media co-op with Pakistan

    Последние новости

    13:30

    ЕС: Азербайджану и Армении важно подписать и ратифицировать мирный договор

    Внешняя политика
    13:21
    Фото

    Хазар Фархадов: Азербайджан заинтересован в развитии медиа-сотрудничества с Пакистаном

    Внешняя политика
    13:10

    Рютте: НАТО не станет применять 5-ю статью к партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе

    Другие страны
    13:10

    Завтра в Азербайджане ожидается дождь

    Экология
    13:07

    Азербайджан планирует экспортировать черную икру в страны ЕС

    Бизнес
    13:05

    Баку и Абу-Даби обсудили возможности партнерства в энергетической сфере

    Бизнес
    13:03

    Президент подписал распоряжение о праздновании 90-летия Юсифа Самедоглу

    Внутренняя политика
    12:58

    ЕС готов предложить странам Тихоокеанского региона инвестиции и инновационные проекты

    Другие страны
    12:46

    В Баку из маркетов украли лотерейные билеты и платежный терминал

    Происшествия
    Лента новостей