Ukrayna səfiri: Azərbaycanla strateji tərəfdaşlığı daha da gücləndirəcəyik
- 03 sentyabr, 2025
- 12:42
Azərbaycan Xarici işlər nazirinin müavini Samir Şərifov Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Yuri Qusevlə iki ölkə arasındakı strateji tərəfdaşlığı müzakirə edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə səfir "X"də yazıb.
"Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini Samir Şərifov ilə məhsuldar görüş və səmərəli müzakirə apardıq. Azərbaycanın humanitar yardımının yeni partiyası - enerji avadanlığı artıq Ukraynaya çatdırıldığı üçün minnətdarıq. Strateji tərəfdaşlığımızı daha da gücləndirmək üçün birgə addımlar barədə razılığa gəldik",-diplomat əlavə edib.
🤝 Productive meeting and fruitful discussion with Deputy FM of Azerbaijan Samir Sharifov. Grateful for the new batch of 🇦🇿 humanitarian aid — energy equipment already delivered to 🇺🇦.— Yuriy Husyev (@Husyev) September 3, 2025
Agreed on joint steps to further strengthen our strategic partnership. @UKRinAZE pic.twitter.com/8B2njMjTQo