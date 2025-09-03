    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    Ukrayna səfiri: Azərbaycanla strateji tərəfdaşlığı daha da gücləndirəcəyik

    Xarici siyasət
    • 03 sentyabr, 2025
    • 12:42
    Ukrayna səfiri: Azərbaycanla strateji tərəfdaşlığı daha da gücləndirəcəyik

    Azərbaycan Xarici işlər nazirinin müavini Samir Şərifov Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Yuri Qusevlə iki ölkə arasındakı strateji tərəfdaşlığı müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə səfir "X"də yazıb.

    "Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini Samir Şərifov ilə məhsuldar görüş və səmərəli müzakirə apardıq. Azərbaycanın humanitar yardımının yeni partiyası - enerji avadanlığı artıq Ukraynaya çatdırıldığı üçün minnətdarıq. Strateji tərəfdaşlığımızı daha da gücləndirmək üçün birgə addımlar barədə razılığa gəldik",-diplomat əlavə edib.

    Yuri Qusev Ukrayna səfiri XİN Samir Şərifov
    Rus Versiası Rus Versiası
    Посол Украины встретился с замминистра иностранных дел Азербайджана

    Son xəbərlər

    12:47

    İslandiya - Azərbaycan oyununun hakimi ikinci dəfə millilərin seçmə mərhələ matçına təyinat alıb

    Futbol
    12:46

    Sabah yağış yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:45
    Foto

    Bakıda beynəlxalq tədbirin keçirildiyi ərazidə radiasiyaya çirklənmə aşkarlanmayıb

    Hadisə
    12:44

    Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Fransaya səfər edəcək

    Region
    12:42

    Ukrayna səfiri: Azərbaycanla strateji tərəfdaşlığı daha da gücləndirəcəyik

    Xarici siyasət
    12:41

    ABB müştərilər üçün AniPay inteqrasiyalı yeni QR ödəniş həllini təqdim etdi!

    Maliyyə
    12:36

    MÜTDA: Uşaqlara quru çörək və su verən bağça müdirinin işinə xitam verilib

    Elm və təhsil
    12:34

    Azərbaycan klubu doqquz basketbolçusu ilə yollarını ayırıb

    Komanda
    12:33

    Zelenski Makronla görüşəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti