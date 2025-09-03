Посол Украины встретился с замминистра иностранных дел Азербайджана
- 03 сентября, 2025
- 12:57
Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев обсудил с замминистра иностранных дел Азербайджана Самиром Шарифовым вопросы двустороннего сотрудничества между Баку и Киевом.
Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети "Х".
"Была проведена продуктивная встреча и плодотворная дискуссия с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Самиром Шарифовым. Я благодарен за новую партию гуманитарной помощи из Азербайджана. Энергетическое оборудование уже доставлено в Украину. Мы договорились о совместных шагах для дальнейшего укрепления нашего стратегического партнерства", - написал Гусев.
🤝 Productive meeting and fruitful discussion with Deputy FM of Azerbaijan Samir Sharifov. Grateful for the new batch of 🇦🇿 humanitarian aid — energy equipment already delivered to 🇺🇦.— Yuriy Husyev (@Husyev) September 3, 2025
Agreed on joint steps to further strengthen our strategic partnership. @UKRinAZE pic.twitter.com/8B2njMjTQo