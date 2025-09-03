    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Посол Украины встретился с замминистра иностранных дел Азербайджана

    • 03 сентября, 2025
    • 12:57
    Посол Украины встретился с замминистра иностранных дел Азербайджана

    Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев обсудил с замминистра иностранных дел Азербайджана Самиром Шарифовым вопросы двустороннего сотрудничества между Баку и Киевом.

    Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети "Х".

    "Была проведена продуктивная встреча и плодотворная дискуссия с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Самиром Шарифовым. Я благодарен за новую партию гуманитарной помощи из Азербайджана. Энергетическое оборудование уже доставлено в Украину. Мы договорились о совместных шагах для дальнейшего укрепления нашего стратегического партнерства", - написал Гусев.

    Украина Юрий Гусев Посол Украины Азербайджан МИД Азербайджана Самир Шарифов гуманитарная помощь
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Ukrayna səfiri: Azərbaycanla strateji tərəfdaşlığı daha da gücləndirəcəyik
    Английская версия Английская версия
    Ukrainian envoy vows to boost strategic partnership with Azerbaijan

