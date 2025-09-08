İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”

    Şahin Mustafayev Azərbaycan-Çin investisiya üzrə işçi qrupunun ilk iclasında iştirak edəcək

    Xarici siyasət
    • 08 sentyabr, 2025
    • 15:44
    Şahin Mustafayev Azərbaycan-Çin investisiya üzrə işçi qrupunun ilk iclasında iştirak edəcək
    Şahin Mustafayev

    Azərbaycanın Baş nazirinin müavini Şahin Mustafayev 25-ci Çin Beynəlxalq Ticarət və İnvestisiya Sərgisində iştirak etmək üçün bu ölkədə səfərdədir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Çinin Azərbaycandakı səfiri Lu Mey bu gün brifinqdə bildirib.

    "Məhz bu gün Baş nazirin müavini Şahin Mustafayev yüksək səviyyəli nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi 25-ci Çin Beynəlxalq Ticarət və İnvestisiya Sərgisində iştirak etmək üçün Çin Xalq Respublikasında səfərdədir. Eyni zamanda, o, Çin-Azərbaycan ikitərəfli investisiya forumuna və iki ölkə arasında ticari-iqtisadi və investisiya əməkdaşlığına yeni təkan vermək üçün Çin-Azərbaycan investisiya əməkdaşlığı üzrə işçi qrupun ilk iclasına sədrlik edəcək", - o bildirib.

    Şahin Mustafayev Çin investisiya Baş nazirin müavini sərgi
    Шахин Мустафаев примет участие в первом заседании рабгруппы Азербайджан-Китай по инвестициям
    Azerbaijani deputy PM visits China to attend international trade fair

    Son xəbərlər

    17:05

    Azərbaycan millisinin sabiq qapıçısı: "Fernandu Santuşa yetərincə vaxt verilmişdi"

    Futbol
    17:04

    Ermənistan və Slovakiya Bakı ilə İrəvan arasında sülh sazişini müzakirə edib

    Region
    17:03

    Hesablama Palatası: Naxçıvanda orta aylıq əməkhaqqı 812 manatı ötüb

    Maliyyə
    17:02

    Azərbaycanda veb səhifəsi olan məktəblərin sayı açıqlanıb

    İKT
    17:00

    Bakının Yavər Əliyev küçəsində təmir işlərinə başlanılır

    İnfrastruktur
    16:54

    Makedoniya bankları Azərbaycan qazının Mərkəzi Avropaya tranziti üçün interkonnektorun tikintisini maliyyələşdirməyə hazırdır

    Energetika
    16:52

    Azərbaycan millisinin heyətində dəyişikliklər olub

    Futbol
    16:51

    Sülh gündəmi Paşinyanı qələbəyə aparır - revanşistlərin sonu çatır - ŞƏRH

    Analitika
    16:43

    Naxçıvanda dövlət əsaslı vəsait qoyuluşlarının 29 % icra olunmasının səbəbləri açıqlanıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti