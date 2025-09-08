Шахин Мустафаев примет участие в первом заседании рабгруппы Азербайджан-Китай по инвестициям

Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев принял в КНР участие в 25-й Китайской международной торгово-инвестиционной ярмарке.

Как передает Report, об этом посол Китая в Азербайджане Лу Мэй сообщила сегодня на брифинге.

"Буквально сегодня заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев во главе делегации высокого уровня находится в КНР для участия в 25-й Китайской международной торгово-инвестиционной ярмарке, а также будет председательствовать на китайско-азербайджанском форуме двусторонних инвестиций и первом заседании китайско-азербайджанской рабочей группы по инвестиционному сотрудничеству, для того чтобы придать новый импульс торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству между двумя странами", - сказала она.