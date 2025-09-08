ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    Шахин Мустафаев примет участие в первом заседании рабгруппы Азербайджан-Китай по инвестициям

    Внешняя политика
    • 08 сентября, 2025
    • 15:41
    Шахин Мустафаев примет участие в первом заседании рабгруппы Азербайджан-Китай по инвестициям

    Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев принял в КНР участие в 25-й Китайской международной торгово-инвестиционной ярмарке.

    Как передает Report, об этом посол Китая в Азербайджане Лу Мэй сообщила сегодня на брифинге.

    "Буквально сегодня заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев во главе делегации высокого уровня находится в КНР для участия в 25-й Китайской международной торгово-инвестиционной ярмарке, а также будет председательствовать на китайско-азербайджанском форуме двусторонних инвестиций и первом заседании китайско-азербайджанской рабочей группы по инвестиционному сотрудничеству, для того чтобы придать новый импульс торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству между двумя странами", - сказала она.

