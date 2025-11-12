Spiker: Tacikistan-Azərbaycan strateji tərəfdaşlıq münasibətlərini yüksək qiymətləndiririk
- 12 noyabr, 2025
- 12:55
Tacikistan Ali Məclisi Milli Məclisinin sədri Rüstəm Emoməli Azərbaycan Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarovanı Konstitusiya Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə o, öz teleqram kanalında yazıb.
"Sizi Konstitusiya Günü münasibətilə təbrik edirəm", - o qeyd edib.
Öz müraciətində R.Emoməli qeyd edib ki, Əsas Qanunun qəbul edilməsi Azərbaycanın dövlətçiliyinin möhkəmləndirilməsində, cəmiyyətin inkişafı üçün möhkəm hüquqi təməlin yaradılmasında, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının qorunmasında, həmçinin ölkənin davamlı tərəqqisinin təmin edilməsində ən mühüm addım olub.
"Tacikistan və Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq və etimada əsaslanan dostluq münasibətlərini və konstruktiv parlamentlərarası əməkdaşlığı yüksək qiymətləndiririk. Əminəm ki, bu əlaqələr ölkələrimizin gələcək inkişafı naminə bundan sonra da möhkəmlənəcək", - o əlavə edib.
R.Emoməli Sahibə Qafarovaya fəaliyyətində uğurlar, Azərbaycan xalqına isə sülh, rifah və tərəqqi arzulayıb.