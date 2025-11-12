авиакатастрофа
    • 12 ноября, 2025
    • 12:34
    Рустам Эмомали поздравил Сахибу Гафарову: Высоко ценим конструктивное сотрудничество

    Председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Таджикистана Рустам Эмомали поздравил председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибу Гафарову с Днем Конституции.

    Как передает Report, об этом он написал в своем Telegram-канале.

    "Поздравляю Вас с национальным праздником - Днем Конституции", - написал он.

    В своем обращении Рустам Эмомали отметил, что принятие Основного закона стало важнейшим шагом в укреплении государственности Азербайджана, создании прочной правовой основы для развития общества, защиты прав и свобод граждан, а также обеспечения устойчивого прогресса страны.

    "Высоко ценим дружественные отношения и конструктивное межпарламентское сотрудничество между Таджикистаном и Азербайджаном, основанные на стратегическом партнерстве и доверии. Уверен, что эти связи будут и впредь укрепляться во благо дальнейшего развития наших стран", - добавил он.

    Рустам Эмомали пожелал Сахибе Гафаровой успехов в деятельности, а народу Азербайджана - мира, благополучия и процветания.

