Рустам Эмомали поздравил Сахибу Гафарову: Высоко ценим конструктивное сотрудничество

Председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Таджикистана Рустам Эмомали поздравил председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибу Гафарову с Днем Конституции.

Как передает Report, об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Поздравляю Вас с национальным праздником - Днем Конституции", - написал он.

В своем обращении Рустам Эмомали отметил, что принятие Основного закона стало важнейшим шагом в укреплении государственности Азербайджана, создании прочной правовой основы для развития общества, защиты прав и свобод граждан, а также обеспечения устойчивого прогресса страны.

"Высоко ценим дружественные отношения и конструктивное межпарламентское сотрудничество между Таджикистаном и Азербайджаном, основанные на стратегическом партнерстве и доверии. Уверен, что эти связи будут и впредь укрепляться во благо дальнейшего развития наших стран", - добавил он.

Рустам Эмомали пожелал Сахибе Гафаровой успехов в деятельности, а народу Азербайджана - мира, благополучия и процветания.