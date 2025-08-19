Rubio Fidanla Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesini müzakirə edib

ABŞ dövlət katibi Marko Rubio Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan ilə Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesini müzakirə edib.
"Report"un ABŞ Dövlət Departamentinə istinadən verdiyi məlumata görə, telefon danışığı zamanı tərəflər, həmçinin Rusiya və Ukrayna arasında sülh danışıqları, Suriyada vəziyyətin sabitləşdirilməsi üçün səylərin davam etdirilməsi və İranın nüvə proqramı ilə bağlı məsələləri müzakirə ediblər.
Söhbət məşvərət xarakteri daşıyıb və regionda münaqişələrin həlli istiqamətində səylərin əlaqələndirilməsinə yönəlib.