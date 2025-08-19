Haqqımızda

Rubio Fidanla Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesini müzakirə edib

Rubio Fidanla Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesini müzakirə edib ABŞ dövlət katibi Marko Rubio Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan ilə Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesini müzakirə edib.
Xarici siyasət
19 avqust 2025 19:11
Rubio Fidanla Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesini müzakirə edib

ABŞ dövlət katibi Marko Rubio Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan ilə Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesini müzakirə edib.

"Report"un ABŞ Dövlət Departamentinə istinadən verdiyi məlumata görə, telefon danışığı zamanı tərəflər, həmçinin Rusiya və Ukrayna arasında sülh danışıqları, Suriyada vəziyyətin sabitləşdirilməsi üçün səylərin davam etdirilməsi və İranın nüvə proqramı ilə bağlı məsələləri müzakirə ediblər.

Söhbət məşvərət xarakteri daşıyıb və regionda münaqişələrin həlli istiqamətində səylərin əlaqələndirilməsinə yönəlib.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Рубио обсудил с Фиданом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

Ən vacib xəbərlər

Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
13 avqust 2025 00:39

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi