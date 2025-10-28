Qırğızıstan parlamentinin sədri TÜRKPA Baş katibini qəbul edib
- 28 oktyabr, 2025
- 16:11
Bişkek şəhərində Qırğızıstanın Joqorku Keneşinin (Parlament) sədri Nurlanbek Turqunbek uulu TÜRKPA Baş katibi səfir Ramil Həsənin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib.
TÜRKPA-dan "Report"a verilən məlumata görə, parlament sədri Baş katibə səlahiyyətlərinin icrasına başlaması münasibətilə təbriklərini çatdırıb, ona gələcəkdə uğurlu və səmərəli fəaliyyət arzu edib.
Ramil Həsən TÜRKPA nümayəndə heyətinin səmimi qəbuluna və heyətə göstərilən qonaqpərvərliyə görə sədr Turgunbek Uuluya təşəkkürünü bildirib.
Qırğız Parlamentinin sədri Joqorku Keneş ilə TÜRKPA-nın möhkəm əlaqələrini vurğulayaraq bu əlaqələrin parlamentlərarası əməkdaşlıq üçün əhəmiyyətini xüsusi olaraq qeyd edib.
O, Qırğız Respublikasında TÜRKPA Beynəlxalq Müşahidəçi Missiyasının qarşıdan gələn parlament seçkilərinin müşahidəsinin həyata keçirəcəyini yüksək qiymətləndirdiyini bildirib, onun demokratik təsisatların və parlamentlərarası əməkdaşlığın gücləndirilməsinə verdiyi töhfəni vurğulayıb.
Görüşdə Baş katib Turqunbek uuluya Türk dövlətlərinin xarici işlər nazirlikləri və parlamentləri ilə əməkdaşlığın gücləndirilməsi, Türk Dövlətləri Təşkilatı ilə yeni əməkdaşlıq mexanizminin həyata keçirilməsi, Türk dövlətlərinin parlament sədrləri arasında illik qeyri-rəsmi görüşlərin keçirilməsi, türk dövlətləri arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi və milli maraqların qorunması məqsədilə TÜRKPA vasitəsilə müxtəlif parlamentlərarası təşkilatlar çərçivəsində milli parlament nümayəndə heyətlərinin koordinasiyasının gücləndirilməsi, eləcə də Özbəkistanın gələcəkdə Assambleyaya qoşulması məsələləri haqqında məlumat verib.
Sədr Baş katibin TÜRKPA-nın institusional rolunun gücləndirilməsinə və üzv dövlətlər arasında parlamentlərarası dialoqun dərinləşdirilməsinə yönəlmiş ardıcıl səylərini və hərtərəfli təkliflərini yüksək qiymətləndirib.
Özbəkistan Parlamentinin gələcəkdə TÜRKPA-dakı üzvlük məsələsinə toxunan sədr Baş katibin bu istiqamətdə səylərinə dəstək verəcəyini, Özbəkistanın iştirakının türk dünyası daxilində parlamentlərarası əlaqələrin və həmrəyliyin dərinləşməsinə töhfə verəcəyini vurğulayıb.
Tərəflər Qırğız Respublikasında keçiriləcək növbəti plenar iclasda Katibliyin hüquqi sənədlərinin yenilənməsi və müasir tələblərə cavab verən yeni büdcəsinin qəbulu məsələlərini də müzakirə ediblər.