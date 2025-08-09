Haqqımızda

Qətər XİN: Azərbaycan və Ermənistan arasında saziş Qafqazda təhlükəsizliyi və sabitliyi gücləndirəcək

Qətər XİN: Azərbaycan və Ermənistan arasında saziş Qafqazda təhlükəsizliyi və sabitliyi gücləndirəcək Qətər ABŞ-nin vasitəçiliyi ilə Azərbaycan və Ermənistan arasında əldə edilmiş sülh sazişinin paraflanmasını alqışlayır.
Xarici siyasət
9 avqust 2025 17:44
Qətər XİN: Azərbaycan və Ermənistan arasında saziş Qafqazda təhlükəsizliyi və sabitliyi gücləndirəcək

Qətər ABŞ-nin vasitəçiliyi ilə Azərbaycan və Ermənistan arasında əldə edilmiş sülh sazişinin paraflanmasını alqışlayır.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Qətər Xarici İşlər Nazirliyinin “X” sosial şəbəkəsində dərc edilən bəyanatında deyilir.

Nazirlikdən bildirilib ki, onlar sazişin iki ölkə arasında mehriban qonşuluq prinsipləri əsasında əməkdaşlığın yeni mərhələsi üçün əsas olacağına, hər iki xalqın sülh, inkişaf və firavanlıq arzularına cavab verəcəyinə, həmçinin Qafqazda təhlükəsizlik və sabitliyi möhkəmləndirəcəyinə ümidvardırlar.

Qurum həmçinin Qətər tərəfinin razılığın əldə edilməsindəki səylərinə görə ABŞ-yə təşəkkür etdiyini bildirib və gərginliyin azaldılmasına, mübahisələrin diplomatik yollarla həllinə və həm regional, həm də beynəlxalq səviyyədə sülh, inkişaf və rifahın əsaslarının möhkəmləndirilməsinə yönəlmiş bütün təşəbbüsləri dəstəklədiyini təsdiqləyib.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Qatar: Azerbaijan-Armenia agreement to enhance security and stability in South Caucasus
Rus versiyası МИД Катара: Соглашение между Азербайджаном и Арменией укрепит безопасность и стабильность на Кавказе.

Ən çox oxunan xəbərlər

Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
8 avqust 2025 12:19
UEFA Çempionlar Liqası: Feyenoord - Fənərbağça matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
UEFA Çempionlar Liqası: "Feyenoord" - "Fənərbağça" matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
6 avqust 2025 18:53
Azərbaycanda evə telefon çəkdirmək 30 manata başa gələcək
Azərbaycanda evə telefon çəkdirmək 30 manata başa gələcək
6 avqust 2025 17:07
Sabah Bakıda 40, rayonlarda 41 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ
Sabah Bakıda 40, rayonlarda 41 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ
6 avqust 2025 12:25
Sabirabadda azyaşlıya qarşı əxlaqsız hərəkətlər edən şəxs həbs edilib
Sabirabadda azyaşlıya qarşı əxlaqsız hərəkətlər edən şəxs həbs edilib
2 avqust 2025 18:17
Samuxda ehtiyatsızlıqdan yanıq xəsarətləri alan qadın ölüb
Samuxda ehtiyatsızlıqdan yanıq xəsarətləri alan qadın ölüb
6 avqust 2025 10:31
Supermarketdən oğurluq edən futbolçunun müqaviləsinə xitam verilib
Supermarketdən oğurluq edən futbolçunun müqaviləsinə xitam verilib
4 avqust 2025 15:21
“Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” qərarın əhatə dairəsi genişləndirilib
“Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” qərarın əhatə dairəsi genişləndirilib
4 avqust 2025 11:49
Bakıda yarımtikilidə narkotik aludəçiləri saxlanılıb
Bakıda yarımtikilidə narkotik aludəçiləri saxlanılıb
4 avqust 2025 09:32
Balakəndə xüsusi əməliyyat: dağda narkotik becərən silahlı dəstə ifşa olunaraq həbs edilib
FotoBalakəndə xüsusi əməliyyat: dağda narkotik becərən silahlı dəstə ifşa olunaraq həbs edilib
7 avqust 2025 08:55

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi