    Prezident İlham Əliyev: Zəngəzur dəhlizinin açılması 2028-ci ilin sonunadək baş verə bilər

    Xarici siyasət
    • 21 oktyabr, 2025
    • 13:41
    Prezident İlham Əliyev: Zəngəzur dəhlizinin açılması 2028-ci ilin sonunadək baş verə bilər
    İlham Əliyev

    Zəngəzur dəhlizinin açılması 2028-ci ilin sonunadək baş verə bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev ilə mətbuata bəyanatında məlumat verib.

    Dövlət başçısı qeyd edib:

    "Hazırda planlaşdırdığımız və həyata keçirdiyimiz bütün işlərlə yanaşı, Zəngəzur dəhlizi layihəsi də böyük potensiala malikdir. Azərbaycan ərazisində bütün avtomobil və dəmir yolu əlaqələri gələn ilin ortalarına qədər tamamlanacaq. Ümid edirik ki, digər ölkələrin ərazisində də hər şey belə sürətlə reallaşdırılacaq və belə olan halda, Zəngəzur dəhlizinin açılması 2028-ci ilin sonuna qədər baş verə bilər".

    Azərbaycan İlham Əliyev Ermənistan Zəngəzur dəhlizi Regional Əməkdaşlıq
    Ильхам Алиев: Открытие Зангезурского коридора может произойти к концу 2028 года
    President Ilham Aliyev: Opening of Zangezur Corridor possible by end of 2028

