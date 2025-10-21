Ильхам Алиев: Открытие Зангезурского коридора может произойти к концу 2028 года
Внешняя политика
- 21 октября, 2025
- 13:31
Открытие Зангезурского коридора может произойти к концу 2028 года.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
"Помимо того, что мы сейчас все планируем и осуществляем, огромный потенциал также составляет проект Зангезурского коридора. На территории Азербайджана все работы по автомобильному и железнодорожному сообщению будут завершены к середине следующего года. На территории других стран, надеемся с такой же скоростью это будет все реализовано, и в этом случае открытие Зангезурского коридора может произойти к концу 2028 года", - сказал глава государства.
