    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Azərbaycan Prezidenti Tiencində "Sichian Sunsync Photovoltaic Technology Co" şirkətinin təsisçisi və sədri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    • 31 avqust, 2025
    • 13:36
    Azərbaycan Prezidenti Tiencində Sichian Sunsync Photovoltaic Technology Co şirkətinin təsisçisi və sədri ilə görüşüb

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 31-də Çinin Tiencin şəhərində "Sichian Sunsync Photovoltaic Technology Co" şirkətinin təsisçisi və sədri Sie İ ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, görüşdə Azərbaycanla şirkət arasında gələcək əməkdaşlıq məsələlərinə dair fikir mübadiləsi aparıldı.

    Ələt Azad İqtisadi zonasında yaxın gələcəkdə günəş panellərinin istehsalı ilə bağlı ən müasir texnoloji standartlara cavab verəcək müəssisənin yaradılması ilə əlaqədar məsələlər müzakirə olundu. Vurğulandı ki, burada istehsal ediləcək məhsulların böyük hissəsinin dünya bazarlarına ixracı nəzərdə tutulur.

    Sie İ ölkəmizdə əlverişli investisiya mühitinin yaradıldığını və Azərbaycanla Çin arasında mövcud olan strateji əlaqələri nəzərə alaraq məhz Azərbaycana investisiya qoymaq barədə qərara gəldiklərini dedi.

    Rus Versiası Rus Versiası
    Foto
    Президент Азербайджана встретился в Тяньцзине с основателем и председателем компании Sichian Sunsync Photovoltaic Technology Co

    Son xəbərlər

    14:01

    Prezident İlham Əliyev Tiencin şəhərində "CCCC" şirkətinin sədri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    13:49

    Cəlilabadda minik avtomobilləri toqquşub, ölən və yaralananlar var

    Hadisə
    13:41
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Tiencində "CETC" korporasiyasının baş direktoru ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    13:39

    KİV: İsrail aviasiyası "Hizbullah" hədəflərinə hücum edib

    Digər ölkələr
    13:36
    Foto

    Azərbaycan Prezidenti Tiencində "Sichian Sunsync Photovoltaic Technology Co" şirkətinin təsisçisi və sədri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    13:36
    Foto

    İlham Əliyev Tiencində "China Energy Engineering Corporation Limited" şirkətinin rəhbəri vəzifəsini icra edən Ni Cen ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    13:33

    Rusiyanın Xersona endirdiyi zərbələr nəticəsində 1 nəfər həlak olub, 8 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    13:27
    Foto

    Mingəçevirdə "Kürü keçək?!" adlı açıq suda üzmə yarışı keçirilir

    Fərdi
    13:17

    "Qarabağ"ın Çempionlar Liqasındakı rəqibi Ukrayna millisinin üzvünü transfer edib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti