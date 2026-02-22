İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları

    Prezident İlham Əliyev Səudiyyə Ərəbistanının Kralına təbrik məktubu ünvanlayıb

    Xarici siyasət
    • 22 fevral, 2026
    • 11:05
    Prezident İlham Əliyev Səudiyyə Ərəbistanının Kralına təbrik məktubu ünvanlayıb

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev İki Müqəddəs Ocağın Xadimi, Səudiyyə Ərəbistanının Kralı Əlahəzrət Salman bin Əbdüləziz Al Səuda təbrik məktubu ünvanlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, təbrik məktubunda deyilir:

    "Əziz Qardaşım,

    Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının Təsis Olunması Günü münasibətilə Sizi və Sizin simanızda qardaş xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik etməkdən və ən xoş arzularımı çatdırmaqdan məmnunluq duyuram.

    Azərbaycan ilə Səudiyyə Ərəbistanı arasında möhkəm dostluğun yaxşı nümunəsi olan və qardaşlığa əsaslanan münasibətlərin gündən-günə genişlənməsi və yeni məzmunla zənginləşməsi bizi olduqca sevindirir. Aramızda mövcud olan yüksək səviyyəli siyasi dialoq iqtisadi, enerji, humanitar və digər sahələrdə əməkdaşlığımız ilə müşayiət olunmaqdadır.

    Bərpaolunan enerji və investisiya sahələrində ölkələrimizin səmərəli birgə fəaliyyətini xüsusi qeyd etmək istərdim. Qardaş ölkənizin "ACWA Power" şirkəti tərəfindən 240 MVt gücündə "Xızı-Abşeron" Külək Elektrik Stansiyasının tikilərək bu yaxınlarda istismara verilməsi sıx tərəfdaşlığımızın bariz nümunəsidir.

    Əminəm ki, Azərbaycan-Səudiyyə Ərəbistanı dövlətlərarası münasibətlərini möhkəmləndirmək, həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli müstəvidə qarşılıqlı maraq doğuran əməkdaşlığımızın potensialından tam bəhrələnmək üçün bundan sonra da birgə səylər göstərəcəyik.

    Bu xoş fürsətdən istifadə edərək Sizi və qardaş xalqınızı müqəddəs Ramazan ayının başlaması münasibətilə də səmimi-qəlbdən təbrik edir, Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə uğurlar, Səudiyyə Ərəbistanına daim əmin-amanlıq və firavanlıq diləyirəm".

    İlham Əliyev Səudiyyə Ərəbistanı

    Son xəbərlər

    11:23

    Valtonen: Finlandiya Ukraynaya mümkün olan bütün dəstəyi göstərib

    Digər ölkələr
    11:10

    Yarasalarda Nipah virusuna qarşı anticisimlər aşkarlanıb

    Digər ölkələr
    11:05

    Prezident İlham Əliyev Səudiyyə Ərəbistanının Kralına təbrik məktubu ünvanlayıb

    Xarici siyasət
    10:50

    Bakıda və Abşeronda güclü külək əsir, regionlarda duman var - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    10:47

    Bakıda yeni marşrut xətti işə düşüb

    İnfrastruktur
    10:33

    Avstraliyanın hərbi gəmisi Tayvan boğazını keçib

    Digər ölkələr
    10:20

    KİV: İordaniya öz ərazisindən İrana hücum üçün istifadəyə icazə verməyəcək

    Digər ölkələr
    10:11

    Bu gün XXV Qış Olimpiya Oyunlarının bağlanış mərasimi keçiriləcək

    Fərdi
    10:02

    WSJ: Keçmiş Şahzadə Endryu həbs olunmasına məxfi sənədlərin sızması səbəb olub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti