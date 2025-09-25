İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    Prezident İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında çıxış edib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    • 25 sentyabr, 2025
    • 21:02
    Prezident İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında çıxış edib - YENİLƏNİB

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 25-də Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında çıxış edib.

    Video
    Президент Ильхам Алиев выступил на 80-й сессии Генассамблеи ООН - ОБНОВЛЕНО
    Video
    President Ilham Aliyev addressed 80th session of UN General Assembly

