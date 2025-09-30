İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Prezident: Bu gün İtaliya-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafı göz qabağındadır

    Xarici siyasət
    • 30 sentyabr, 2025
    • 20:03
    Bu gün İtaliya-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafı göz qabağındadır.

    "Report" xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev İtaliya Prezidenti Sercio Mattarella ilə geniş tərkibdə görüşdə söyləyib.

    Dövlət başçısı bildirib: "Bizim əməkdaşlığımız çoxşaxəlidir, demək olar ki, bir çox sahələri əhatə edir, energetikadan başlamış sənaye istehsalına qədər. Hazırda təhsil sektorunu da əhatə edən əməkdaşlıq doğrudan da strateji əhəmiyyət daşıyır".

    Президент: Сегодня развитие отношений между Италией и Азербайджаном налицо
    President: Today, the development of Italian-Azerbaijani relations is obvious

