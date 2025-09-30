Prezident: Bu gün İtaliya-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafı göz qabağındadır
Xarici siyasət
- 30 sentyabr, 2025
- 20:03
Bu gün İtaliya-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafı göz qabağındadır.
"Report" xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev İtaliya Prezidenti Sercio Mattarella ilə geniş tərkibdə görüşdə söyləyib.
Dövlət başçısı bildirib: "Bizim əməkdaşlığımız çoxşaxəlidir, demək olar ki, bir çox sahələri əhatə edir, energetikadan başlamış sənaye istehsalına qədər. Hazırda təhsil sektorunu da əhatə edən əməkdaşlıq doğrudan da strateji əhəmiyyət daşıyır".
Son xəbərlər
21:17
Niderland XİN başçısı: Ermənistan-Azərbaycan sülh razılaşması regionda sabitliyə töhfə veribXarici siyasət
21:17
İtaliya Prezidenti Sercio Mattarellanın şərəfinə rəsmi ziyafət verilibDaxili siyasət
21:14
Cahangir Seyed Abbasi: "Bizə görə güclü komandalarla oynamaq bir şansdır"Komanda
21:04
Naməlum şəxslər Bundesverə məxsus təyyarəni pirotexniki vasitələrdən atəşə tutubDigər ölkələr
20:53
Türkiyə MTŞ-nin iclasında Ankara ilə İrəvan arasındakı normallaşma müzakirə olunubRegion
20:52
Mirzoyan: İrəvanla Bakı arasında sülh bütün region üçün vacibdirRegion
20:43
Azərbaycanla Əlcəzair arasında ikitərəfli əməkdaşlığın daha da dərinləşdirilməsi perspektivləri müzakirə edilibXarici siyasət
20:39
Azərbaycan müdafiə naziri Pakistan tərəfinə başsağlığı veribHərbi
20:37
Foto