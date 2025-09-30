Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Президент: Сегодня развитие отношений между Италией и Азербайджаном налицо

    Внешняя политика
    • 30 сентября, 2025
    • 20:05
    Сегодня развитие отношений между Италией и Азербайджаном налицо.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с президентом Италии Серджо Маттареллой в расширенном составе.

    "Наше сотрудничество многогранно, оно, можно сказать, охватывает многие сферы – от энергетики до промышленного производства, а в настоящее время и сферу образования. Это сотрудничество действительно имеет стратегическое значение", - отметил глава государства.

