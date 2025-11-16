İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Prezident: Azərbaycan və Mərkəzi Asiya ölkələri rəqəmsal kommunikasiyalar sahəsində əməkdaşlıq üçün böyük potensiala malikdirlər

    Xarici siyasət
    • 16 noyabr, 2025
    • 11:58
    Prezident: Azərbaycan və Mərkəzi Asiya ölkələri rəqəmsal kommunikasiyalar sahəsində əməkdaşlıq üçün böyük potensiala malikdirlər
    İlham Əliyev

    Azərbaycan və Mərkəzi Asiya ölkələri rəqəmsal kommunikasiyalar sahəsində əməkdaşlıq üçün böyük potensiala malikdirlər.

    "Report"un Özbəkistana ezam olunmuş müxbirinin məlumatına görə, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Daşkənddə Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının 7-ci Məşvərət Görüşündə çıxış edərkən deyib.

    "Rəqəmsal kommunikasiyalar sahəsində əməkdaşlığımızın böyük potensialı var. "Rəqəmsal İpək Yolu" layihəsi Xəzər dənizinin dibi boyunca fiber-optik kabel şəbəkəsinin yaradılması planlarını əhatə edir", - deyə dövlət başçısı vurğulayıb.

    Prezident əlavə edib ki, Xəzərin dibi ilə elektrik kabelinin çəkilməsi layihəsi elektrik enerjisinin dünya bazarlarına birgə ixracı üçün böyük perspektivlər açır.

    Azərbaycan Mərkəzi Asiya İlham Əliyev Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının 7-ci Məşvərət Görüşü
    Президент: Азербайджан и страны ЦА имеют большой потенциал сотрудничества в цифровых коммуникациях

    Son xəbərlər

    12:07

    Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

    Ekologiya
    12:05

    Azərbaycanlı basketbolçu klubu üçün sponsor axtarır

    Komanda
    11:58

    Prezident: Azərbaycan və Mərkəzi Asiya ölkələri rəqəmsal kommunikasiyalar sahəsində əməkdaşlıq üçün böyük potensiala malikdirlər

    Xarici siyasət
    11:54

    İlham Əliyev: Azərbaycan və Mərkəzi Asiya Şərq və Qərb, Şimal və Cənub arasında birləşdirici həlqədir

    Xarici siyasət
    11:50

    Rusiya Ukraynanın Zaporojye vilayətinə hücum edib, ölən və yaralanan var

    Digər ölkələr
    11:48

    İlham Əliyev: Vaşinqton razılaşmaları regionun tranzit imkanlarını genişləndirəcək

    Xarici siyasət
    11:41

    Prezident: Mərkəzi Asiya və Azərbaycan bu gün vahid geosiyasi regiondur

    Xarici siyasət
    11:34

    Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ölkələrinin məşvərət görüşləri formatına tam hüquqlu üzv olması qərarı qəbul olundu

    Xarici siyasət
    11:32

    İlham Əliyev Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının 7-ci Məşvərət Görüşünün iclasında çıxış edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti