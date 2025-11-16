Президент: Азербайджан и страны ЦА имеют большой потенциал сотрудничества в цифровых коммуникациях
Внешняя политика
- 16 ноября, 2025
- 11:51
Азербайджан и страны Центральной Азии имеют большой потенциал для сотрудничества в области цифровых коммуникаций.
Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на VII Консультативной встрече глав государств в формате "Центральная Азия+Азербайджан".
"Большой потенциал имеется у нашего сотрудничества в области цифровых коммуникаций. Проект "Цифровой шелковый путь" включает в себя планы по созданию волоконно-оптической кабельной сети по дну Каспийского моря", - сказал глава государства.
Президент добавил, что проект строительства электрического кабеля по дну Каспия открывает большие перспективы для совместного экспорта электроэнергии на мировые рынки.
