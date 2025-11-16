Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Президент: Азербайджан и страны ЦА имеют большой потенциал сотрудничества в цифровых коммуникациях

    Внешняя политика
    • 16 ноября, 2025
    • 11:51
    Президент: Азербайджан и страны ЦА имеют большой потенциал сотрудничества в цифровых коммуникациях

    Азербайджан и страны Центральной Азии имеют большой потенциал для сотрудничества в области цифровых коммуникаций.

    Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на VII Консультативной встрече глав государств в формате "Центральная Азия+Азербайджан".

    "Большой потенциал имеется у нашего сотрудничества в области цифровых коммуникаций. Проект "Цифровой шелковый путь" включает в себя планы по созданию волоконно-оптической кабельной сети по дну Каспийского моря", - сказал глава государства.

    Президент добавил, что проект строительства электрического кабеля по дну Каспия открывает большие перспективы для совместного экспорта электроэнергии на мировые рынки.

